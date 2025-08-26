Slušaj vest

- Kristen, Kristen, zaista mi je žao, ali vi mene ne slušate. Primitivizam pitanja, vi postavljate iznova i iznova isto pitanje. Da li ste pročitali Budimpeštanski memorandum - zapitao je Lavrov, na šta je novinarka posle kratkog oklevanja odgovorila potvrdno.

Šef ruske diplomatije je potom rekao da mu se ipak čini da novinarka nije pročitala taj dokument.

U nastavku intervjua Sergej Lavrov je napomenuo da se njih dvoje "vrte u krug", aludirajući na oštra pitanja novinarke, a zatim joj je rekao sledeće:

- Kristen, Kristen, ne izigravajte Zelenskog - kazao je on dok je novinarka pokušavala da postavi pitanje.

Lavrov je tokom intervjua rekao da je Putin spreman da se sastane sa Zelenskim, pod uslovom da se zaista nešto odluči na tom sastanku.

- Sastajanje, samo da bi Zelenski imao još jednu priliku da se pojavi na sceni, nije ono što smatramo korisnim.

Rekao je da je Ukrajina ta koja ometa mirovni proces, zajedno sa evropskim liderima za koje je Lavrov rekao da "ne žele mir".

- Oni kažu: "Ne možemo dozvoliti poraz Ukrajine. Ne možemo dozvoliti Rusiji da pobedi". Govore ovim rečima: pobeda, poraz i tako dalje - rekao je.

- Zelenski je rekao ne na sve - rekao je Lavrov.

- Kako možemo da se sastanemo sa osobom koja se pretvara da je lider - zapitao je on.

Na pitanje Kristen Velker zašto Putin potkopava Trampove napore za mir ako već toliko poštuje predsednika SAD, Lavrov je rekao sledeće:

- Putin poštuje Trampov fokus na nacionalni interes SAD i veruje da predsednik Tramp poštuje isti stav predsednika Putina prema zaštiti nacionalnih interesa Rusije - rekao je Lavrov.

Foto: APRussian Foreign Ministry Press Service

Šta god da Tramp i Putin razgovaraju "nije tajna" i oba lidera "žele mir u Ukrajini", dodao je on.

Šta je Budimpeštanski memorandum o kom je govorio Lavrov

Budimpeštanski memorandum o bezbednosnim garancijama obuhvata četiri suštinski identična politička sporazuma potpisana na Konferenciji o bezbednosti i saradnji u Evropi u Budimpešti u Mađarskoj, 5. decembra 1994. godine, kojima se obezbeđuju bezbednosne garancije potpisnica u vezi sa pristupanjem Belorusije, Kazahstana i Ukrajine Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja.

Četiri memoranduma su prvobitno potpisale četiri nuklearne sile: Ukrajina, Rusija, Sjedinjene Američke Države i Ujedinjeno Kraljevstvo. Francuska i Kina dale su pojedinačne garancije u odvojenim dokumentima.

Memorandumi, potpisani u Patrijskoj dvorani u Kongresnom centru u Budimpešti u prisustvu američkog ambasadora Donalda M. Blinkena, između ostalih, zabranjuju Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu da prete ili koriste vojnu silu ili ekonomsku prinudu protiv Ukrajine, Belorusije i Kazahstana, "osim u samoodbrani ili na drugi način u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija".

Kao rezultat memoranduma i drugih sporazuma, između 1993. i 1996. godine, Belorusija, Kazahstan i Ukrajina su se odrekle svog nuklearnog oružja.