VOJNIK RANJEN NA GRANICI NATO I BELORUSIJE! Eksplozija u blizini pripadnika poljskih trupa, Varšava već optuživala Lukašenka da vodi "hibridni rat"
Poljski vojnik je hospitalizovan zbog povrede zadobijene tokom pokušaja agresivne grupe migranata da ilegalno uđu u Poljsku na granici sa Belorusijom.
To je objavio međunarodni servis poljske televizije koji prenosi da su oružane snage te zemlje članice NATO saopštile da je vojnik povredio levu ruku dok je koristio "mere prisile" protiv migranata.
- Vojnik iz Podlaske operativne grupe povređen je prilikom sprečavanja ilegalnog prelaska granice od strane grupe agresivnih migranata. Tokom primene direktne prisile, eksplodirala je šok bomba, a vojnik je zadobio povredu leve ruke - kazala je poljskoj novinskoj agenciji potpukovnica Magdalena Košćinjska iz Operativne komande oružanih snaga.
Ona je dodala je da su šok bombe deo vojne opreme i sredstvo direktne prisile.
Nakon što mu je ukazana prva pomoć na licu mesta, vojnik je prebačen u bolnicu gde je dodatno zbrinut.
Njegovo stanje je opisano kao stabilno, a povrede nisu opasne po život.
Incident se dogodio sinoć oko 20 časova u blizini Čeremče, sela pored granice sa Belorusijom.
TVP navodi da se Poljska suočava sa vanrednom situacijom u vezi sa migracijom na granici sa Belorusijom od 2021. godine.
Varšava optužuje Minsk da veštački orkestrira situaciju namamljujući hiljade migranata iz Afrike i Bliskog istoka lažnim obećanjima o lakom pristupu EU.
Poljska vlada smatra da je ova strategija deo "hibridnog rata" protiv Poljske i EU, prvobitno pokrenutog u znak odmazde za sankcije EU protiv vlasti beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka, ali od tada pogoršanog povećanim tenzijama zbog rata u Ukrajini.
(Kurir.rs/TVPWorld/Preveo i priredio: N. V./Foto: Ilustracija)