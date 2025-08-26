Slušaj vest

Paljene su kante za smeće, bacani su Molotovljevi kokteli i kamenje, na šta je policija odgovorila suzavcem, gumenim mecima i vodenim topovima. Sedam osoba je uhapšeno, ali srećom niko nije povređen.

Neredi besne u švajcarskom gradu od nesreće u kojoj je poginuo Marvin M. Sedamnaestogodišnjak migrantskog porekla je u noći sa subote na nedelju pobegao od policije na ukradenom skuteru. Kada je udario ležećeg policajca, izgubio je kontrolu nad skuterom i udario u zid. Preminuo je na licu mesta.

Od 150 do 200 ljudi, neki sa fantomkama na glavama, postavili su barikade u okrugu Prelaz sinoć oko 22 časa. Baš kao i prethodne noći, zapalili su improvizovane barikade, kao i nekoliko kanti za smeće i kontejnera. Prve policijske patrole koje su stigle na lice mesta zasute su kamenjem, Molotovljevim koktelima i pirotehničkim sredstvima.

Suočena sa agresivnošću izgrednika, "bolje pripremljena i podjednako odlučna kao i dan ranije", policija je odgovorila suzavcem i gumenim mecima. Poslato je i vatrogasno vozilo da rastera izgrednike vodenim topom.

Oko 22:50, u okrugu Boveres/Praz-Sešo, drugi mladići su zapalili kontejnere i ozbiljno oštetili autobus kompanije Transport Lozana (TL). Profesionalni vatrogasci bili su pod policijskom zaštitom dok su gasili požare na nekoliko lokacija.

Gradske službe su pozvane da uklone ostatke i očiste oštećeni put. Istražitelji rade na identifikaciji počinilaca. Policija i vlasti su ponovo apelovali na smirenost.