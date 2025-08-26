Slušaj vest

Roman Badanjin (46) i Mihail Rubin (42), autori knjige "Car lično: Kako nas je Vladimir Putin prevario", izazvali su veliku pometnju svojim najnovijim delom.

U šokantnoj knjizi tvrde da je ruski predsednik imao tajnu aferu sa tada sedamnaestogodišnjom Alisom Harčevom, koja je pozirala za erotski kalendar, a takođe opisuju i njegovog oca, Vladimira Spiridonoviča Putina, kao nasilnika koji je navodno izbio ženi oko vilama.

Prema tvrdnji dvojice autora, Putinovi saradnici su navodno organizovali da Harčeva poseti njegovu prigradsku rezidenciju nakon što je objavljen njen provokativni erotski kalendar. U knjizi se tvrdi da je upisala prestižni moskovski MGIMO zahvaljujući vezama sa Putinom, nakon što je nekoliko puta pala na prijemnim ispitima.

1/10 Vidi galeriju Alisa Harčeva i Vladimir Putin Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia

Kritičari to opisuju kao "Putinovu nagradu".

Harčeva je 2015. godine kupila luksuzni stan u Moskvi preko biznismena Grigorija Bajevskog, saradnika oligarha Arkadija Rotenberga, jednog od Putinovih najstarijih prijatelja.

Priča o nasilnom ocu

Ranije je nezavisni ruski portal Proekt takođe objavio šokantnu priču iz mladosti roditelja Vladimira Putina, koja je takođe opisana u novoj knjizi dvojice autora.

Prema svedočenjima, njegov otac Vladimir Spiridonovič Putin je kao 20-godišnjak u napadu besa napao svoju tada 17-godišnju komšinicu Mariju Ivanovnu (Marusju) vilama, iskopavši joj pritom oko.

1/7 Vidi galeriju Ljudmila i Vladimir Putin Foto: east2west news / WillWest News / Profimedia, PhotoXpress / Zuma Press / Profimedia, Not supplied / WillWest News / Profimedia

Incident se dogodio 1928. godine u selu u Tverskoj oblasti.

Nakon napada, Mariji je oko izvađeno u bolnici, a njena majka je naterala Putina starijeg da je oženi kako bi izbegao suđenje.

- Za devojku tih godina, to je bila sramota: ko bi se oženio "defektnom" ženom? - izveštava Proekt, pozivajući se na svedočenje seljanke Anfise Kormilicine.

Marija je do kraja života nosila stakleno oko, izbegavala je poglede ljudi i spuštala je glavu kada je govorila.

Prema navodima iz knjige, Putinov otac je bio poznat po nasilnom i vulgarnom ponašanju prema devojčicama.

- Voleo je da podiže devojčicama suknje i vezuje ih u čvor iznad glave kako bi dečaci iz sela mogli bolje da vide njihov donji veš“, rekla je Anfisa, a citirao je koautor knjige Roman Badanin.

Putinova verzija: „Moji roditelji su bili savršeni“

Sam Vladimir Putin nikada nije govorio o ovim detaljima.

Naprotiv, često je isticao da su mu roditelji bili primerni i bez mana.

- Nikada, naglašavam nikada, nisam video svog oca pijanog. Nikada nisam čuo psovku iz njegovih usta. Isto važi i za moju majku - rekao je ruski predsednik prošle godine.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Autori knjige, međutim, tvrde da Putin sistematski krije lične i porodične detalje.

- U Rusiji su laži i izmišljotine zamenile istinu i istoriju. Prave biografije su zabranjene i izbrisane iz sećanja, a mediji su uništeni. Od tada se može lagati o apsolutno svemu - navodi Proekt u tekstu o knjizi.

A sudeći po izvorima bliskim službama bezbednosti, autori Badanjin i Rubin mogli bi da se nađu u velikoj nevolji.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Kako tvrde, a kako je izvestio Radar onlajn, ruski lider je navodno dodao dva istraživačka novinara na svoju "crnu listu" nakon što su objavili novu biografiju.

Knjiga je izazvala direktne pretnje iz Moskve zbog istrage o Putinovom privatnom životu i porodičnoj istoriji.

- Kada autori razotkriju Putinovu privatnu korupciju, označeni su za smrt. Ova knjiga razotkriva njega i njegovu porodicu, zbog čega su na njegovoj dugoj crnoj listi. Moraće da se osvrću do kraja života, gde god da žive - rekao je jedan izvor za Radar Onlajn.

1/7 Vidi galeriju Putin i patrijarh Kiril Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL

Drugi je dodao da "Kremlj želi da se ovaj materijal zakopa".