Nekoliko stotina demonstranata blokiralo je jutros saobraćaj na autoputu u Tel Avivu zahtevajući kraj rata u Pojasu Gaze i oslobađanje talaca.

Protest je održan pre sastanka izraelskog kabineta za bezbednost zakazanog za večeras.

Na severnom ulazu u primorsku metropolu, fotograf AFP video je oko 400 ljudi kako zaustavljaju automobile, mašući izraelskim zastavama i noseći fotografije talaca.

Drugi demonstranti okupili su se u blizini lokalnog ogranka ambasade SAD, kao i ispred kuća nekoliko ministara širom zemlje, prema novinaru AFP i izraelskim medijima.

Na internetu su se pojavili snimci ogromnog dima od zapaljenih guma na autoputu, a protesti se održavaju i u drugim delovima Izraela.

Od 251 osobe otete 7. oktobra 2023. godine, tokom napada palestinskog pokreta Hamas na Izrael koji je pokrenuo rat u Gazi, 49 je i dalje tamo zarobljeno, uključujući najmanje 27 koji se smatraju mrtvima, prema izraelskoj vojsci.

"Zahtevamo da naši lideri sednu za pregovarački sto i da se ne pomeraju dok se ne postigne sporazum", rekao je jedan demonstrant čiji je sin otet.

Dnevni red sastanka bezbednosnog kabineta nije zvanično objavljen, ali prema lokalnim medijima, očekuje se da će se razgovarati o nastavku pregovora o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca.

Prošle nedelje, premijer Benjamin Netanjahu naložio je otvaranje pregovora o oslobađanju svih talaca, nekoliko dana nakon što je Hamas podržao novi predlog o prekidu vatre koji su predstavili posrednici Egipat, Katar i SAD.

Prema palestinskim izvorima, predviđa se postepeno oslobađanje talaca tokom početnog 60-dnevnog primirja, u zamenu za palestinske zatvorenike koje drži Izrael.

Istovremeno, Netanjahu dao je zeleno svetlo za novu vojnu ofanzivu u cilju preuzimanja kontrole nad gradom Gazom, koji se smatra jednim od poslednjih uporišta palestinskog islamističkog pokreta.