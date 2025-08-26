Slušaj vest

Nekoliko stotina demonstranata blokiralo je jutros saobraćaj na autoputu u Tel Avivu zahtevajući kraj rata u Pojasu Gaze i oslobađanje talaca.

Protest je održan pre sastanka izraelskog kabineta za bezbednost zakazanog za večeras.

Na severnom ulazu u primorsku metropolu, fotograf AFP video je oko 400 ljudi kako zaustavljaju automobile, mašući izraelskim zastavama i noseći fotografije talaca.

Drugi demonstranti okupili su se u blizini lokalnog ogranka ambasade SAD, kao i ispred kuća nekoliko ministara širom zemlje, prema novinaru AFP i izraelskim medijima.

Demonstranti blokirali autoput u Tel Avivu, protesti širom Izraela, traže kraj rata u Pojasu Gaze i oslobađanje talaca Foto: Yair Palti / AFP / Profimedia, Printscreen/Youtube

Na internetu su se pojavili snimci ogromnog dima od zapaljenih guma na autoputu, a protesti se održavaju i u drugim delovima Izraela.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Od 251 osobe otete 7. oktobra 2023. godine, tokom napada palestinskog pokreta Hamas na Izrael koji je pokrenuo rat u Gazi, 49 je i dalje tamo zarobljeno, uključujući najmanje 27 koji se smatraju mrtvima, prema izraelskoj vojsci.

Protesti u Tel Avivu i širom Izraela protiv vlade Benjamina Netanjahua. Izrael je stupio u štrajk i demonstracije, a organizatori zahtevaju okončanje dodatnih vojnih operacija u Gazi i veći angažman vlade na oslobađanju talaca. Foto: EPA Abir Sultan

"Zahtevamo da naši lideri sednu za pregovarački sto i da se ne pomeraju dok se ne postigne sporazum", rekao je jedan demonstrant čiji je sin otet.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram

Dnevni red sastanka bezbednosnog kabineta nije zvanično objavljen, ali prema lokalnim medijima, očekuje se da će se razgovarati o nastavku pregovora o prekidu vatre u Gazi i oslobađanju talaca.

Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Prošle nedelje, premijer Benjamin Netanjahu naložio je otvaranje pregovora o oslobađanju svih talaca, nekoliko dana nakon što je Hamas podržao novi predlog o prekidu vatre koji su predstavili posrednici Egipat, Katar i SAD.

Prema palestinskim izvorima, predviđa se postepeno oslobađanje talaca tokom početnog 60-dnevnog primirja, u zamenu za palestinske zatvorenike koje drži Izrael.

Istovremeno, Netanjahu dao je zeleno svetlo za novu vojnu ofanzivu u cilju preuzimanja kontrole nad gradom Gazom, koji se smatra jednim od poslednjih uporišta palestinskog islamističkog pokreta.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaAMERIKA MIRI SIRIJSKOG PREDSEDNIKA I NETANJAHUA Bivši vođa džihadista objavio da je razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD nakon što je Izrael poslao vojsku
x EPA Stephanie Lecocq Pool copy.jpg
PlanetaNETANJAHU NAJAVIO MOGUĆE POVLAČENJE VOJSKE SA JUGA LIBANA: Izraelski premijer reagovao na odluku Bejruta da razoruža ekstemiste iz Hezbolaha do kraja godine
profimedia0889119371.jpg
PlanetaFRANCUSKA POZVALA AMERIČKOG AMBASADORA NA RAPORT! Makron pobesneo zbog pisma u kojem ga svekar Ivanke Tramp optužuje da ne sprečava antisemitizam (FOTO)
makron41.jpg
Planeta"VRATA PAKLA ĆE SE OTVORITI NAD GLAVAMA UBICA" Izraelski ministar odbrane upozori da bi grad Gaza mogao da bude uništen ako Hamas ne prihvati uslove
Untitled-1-Recovered.jpg