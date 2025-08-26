Slušaj vest

Boing 777 sa 280 putnika i članova posade sleteo je u sibirski grad Nižnjevartovsk jutros u 8:17 časova po lokalnom vremenu.

Avion je imao tehničke probleme u vazduhu iznad ruskog vazdušnog prostora, a snimci sa mesta događaja pokazuju kako se ogromni avion otežano kreće po pisti. Prema početnim informacijama, jedan od motora je otkazao.

- Aerodrom je bio u stanju visoke pripravnosti zbog neplaniranog dolaska tako velikog aviona. Ne dešava se često da let iz Velike Britanije sleti ovde. Ali su se brzo organizovali. Šta će se dalje desiti, još se ne zna. Najverovatnije će Er Čajna poslati zamenski avion sa tehničarima i rezervnim delovima, jer lokalni serviseri ne mogu da poprave tako veliki avion - rekao je jedan od očevidaca za ruski list Baza.

Nižnjevartovsk se nalazi 2.300 kilometara istočno od Moskve i ima ograničen kapacitet za prevoz tako velikog broja putnika.

Zbog međunarodnih sankcija, britanske bankovne kartice više ne važe u Rusiji, što mnogima otežava pristup osnovnim uslugama kao što su smeštaj ili hrana. Iako je moguće organizovati hotelski smeštaj, pitanje je da li će svi putnici biti adekvatno zbrinuti.

Prema dostupnim informacijama, piloti su odlučili da slete u Nižnjevartovsk jer su vremenski uslovi bili povoljni, a pista tamo je dovoljno dugačka da bezbedno primi širokotrupni avion kao što je Boing 777.