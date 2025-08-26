Slušaj vest

Utvrđeno je da se raspadajući deo tela Džozefa Frenka Bentona, koji je nestao otkako je 2024. godine optužen za 40 slučajeva nezakonitog posedovanja oružja, eksploziva i seksualne eksploatacije maloletnika.

Nakon više od godinu dana bekstva, suočava se i sa dodatnim optužbama za kršenje uslovne slobode.

Deo tela je izvučen iz potoka Salfur Fork, pritoke duge 27 kilometara koja teče između Kentakija i Tenesija. Potok se nalazi u okrugu Robertson i samo šest minuta od Springfilda, gde je bila navedena Bentonova poslednja adresa, prema podacima šerifskog odeljenja okruga Robertson.

Džozef Frenk Benton Foto: Springfield Police Dept.

Pre nego što je iskoristio uslovnu slobodu, Benton je bio u srcu dvodecenijskog nerešenog slučaja, tačnije ubistva bivše devojke njegovog sina koja je kratko živela sa njima u Tenesiju.

Devojka, 22-godišnja Dženifer Viks, i njena dvogodišnja ćerka Adrijana, nestale su 25. marta 2004. godine dok su živele sa Bentonovima.

Nikada nisu pronađena tela, a Bentonov sin, Džoi, rekao je vlastima da ih je jednostavno ostavio na benzinskoj pumpi i gledao kako odlaze u belom automobilu.

Viks je navodno pozvala majku tog dana kada je nestala i jecala zbog svađe koju je imala sa jednim od Bentona.

Dženifer Viks sa ćerkicom Adrijanom Foto: Springfield Police Dept.

Planirala je da se iseli, rekao je njen rođak, otprilike u vreme kada je nestala.

Stariji Benton je poslednji put kada je viđen imao veliku bradu, zbog koje su ga američki mediji nazvali "Deda mraz iz noćnih mora".

Ljudi koji prate ovaj nerešeni slučaj, uglavnom korisnici interneta, pretpostavljaju da je Benton sam sebi odsekao nogu kako bi zameo trag.

- Taj gmizavac je verovatno sebi odsekao nogu kako bi mogao da nastavi da izbegava pravdu, a ako ne, i ako je mrtav, pa, bar će njegova porodica dobiti završetak koji porodica Viks nikada nije dobila - napisao je jedan ljubitelj "true crime-a" na Fejsbuku.

- I da budem iskren, nadam se da mu je neki prokleti kojot odgrizao nogu - dodao je drugi.