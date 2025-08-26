EEAS O NAPADU U KAN JUNISU U KOJEM JE POGINULO 20 LJUDI

novinar ubijen u izraelskom napadu na bolnicu Naser u Pojasu Gaze

Ubistvo pet novinara, četiri zdravstvena radnika i više civila u Gazi u izraelskom napadu na bolnicu Naser, u kom je poginulo najmanje 20 ljudi, potpuno je neprihvatljivo, ocenila je danas Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

U saopštenju te službe navodi se da civili i novinari moraju da budu zaštićeni međunarodnim pravom, kao i da je u ratu u Pojasu Gaze, koji traje od oktobra 2023. godine, bilo previše žrtava.

"Evropska unija (EU) ponavlja svoj poziv Izraelu da poštuje međunarodno humanitarno pravo i obezbedi istragu ovih napada, ističući izjavu izraelskih vlasti da će biti sprovedena temeljna istraga", dodaje se u saopšenju.

Izraelska vojska je juče napala bolnicu Naser u gradu Kan Junis na jugu Pojasa Gaze, pri čemu je poginulo oko 20 ljudi, među kojima i pet novinara medijskih kuća poput Al Džazire i agencija Rojters i Asošiejted pres.

"EU izražava solidarnost sa porodicama žrtava, novinarskom zajednicom i svim civilima u Gazi koji i dalje plaćaju najvišu cenu", zaključuje se u saopštenju.