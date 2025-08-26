Slušaj vest

Konstantin Frolov ima 39 godina i rođen je u Kijevu. Tokom podnošenja zahteva za kredite tokom 2010-ih, Frolov je više puta naveo da radi kao načelnik odeljenja u FSB-u. Njegov otac je takođe pod istragom zbog pronevere 435 miliona rubalja.

Kako prenosi Kommersant, završena je istraga prvih krivičnih slučajeva prevare sa samoranjavanjima i državnim nagradama u 83. gardijskoj vazdušno-desantnoj jurišnoj brigadi. Prema istražiteljima, vojnici i oficiri su čak pucali jedni na druge kako bi dobili isplate od tri miliona rubalja. Ukupno je ruska vojska nezakonito primila više od 200 miliona rubalja.

Najpoznatiji ljudi u istrazi su bivši komandant brigade Artem Gorodilov i načelnik grupe za specijalne operacije, ruski heroj Konstantin Frolov (nadimak "Krvnik"). Obojica su priznali krivicu i svedočili protiv svojih saboraca.

1/11 Vidi galeriju Konstantin Frolov Foto: Printscreen/X

Završetak istrage i suđenje

Glavno odeljenje za vojne istrage Istražnog komiteta Ruske Federacije završilo je istragu protiv pukovnika garde Artema Gorodilova i potpukovnika Konstantina Frolova. Obojica su priznala krivicu i sklopila sporazume o saradnji pre suđenja sa Glavnim vojnim tužilaštvom.

Trenutno pregledaju materijale predmeta, koji broje oko stotinu tomova. Potom će ih razmatrati Vojni sud garnizona Lugansk. Najmanje 35 oficira iz prestižne 83. gardijske brigade navodno je izbegavalo borbe, a istovremeno primali po 40.000 dolara.

Frolov je tri godine slovio za jednog od "heroja rata u Ukrajini". Tvrdio je da je preživeo sedam lakših ranjavanja, a navodna hrabrost donela mu je četiri "Ordena hrabrosti" i dve medalje. Istraga sada tvrdi da su rane bile inscenirane.

Frolov je priznao da je naređivao svojim vojnicima da ga namerno upucaju tako da meci ne pogode vitalne organe.

Skandal je izbio kada je prošlog leta uzbunjivač obavestio vlasti. Frolov je uhapšen u junu 2024, a Gorodilov mesec dana kasnije. Obojica se suočavaju sa optužbama za prevaru.

Osim toga, Frolov je, prema Kommersantu, zadržao tri zaplenjena pištolja, mitraljez, municiju, nekoliko mina i granata. Optužen je i za mito i ilegalnu trgovinu oružjem.

Ko je Konstantin Frolov? Frolov je u Rusiji postao poznat kada je Prvi kanal 23. februara 2024. emitovao prilog o "jedinstvenoj grupi snajperista". U prilogu je predstavljen kao "jedan od najuspešnijih snajperista u zoni SVO-a", sa pozivnim znakom "Krvnik".

Navodno je, posle sedmog ranjavanja, odbio rehabilitaciju i vratio se u borbu. U istom prilogu tvrdio je da je spasio ranjenu devojčicu iz granatiranja i potom je usvojio. Prikazivan je kao vojnik koji sa saborcima pomaže deci i siročadi.

Marta 2024. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je promotivni video o "z-heroju Krvniku", koristeći kadrove iz priloga Prvog kanala. Video su zatim preuzeli državni i provladini mediji poput "Zvezde", "Komsomoljske pravde" i "Lente.ru".

Frolov je rođen u Kijevu 1985. Početkom 2010-ih živeo je u Moskvi sa ocem Olegom Frolovim, bivšim zamenikom šefa "Roskosmosa" i nekadašnjim načelnikom Vojno-svemirske akademije A. F. Mozajskog. Kasnije se preselio u Sankt Peterburg. Prema procurelim podacima, radio je na istoj akademiji kao i otac, od najmanje 2016. do početka rata u Ukrajini.

Sporna 83. gardijska brigada

83. gardijska desantno-jurišna brigada formirana je 1986. godine. Stacionirana je u Ussurijsku, na ruskom Dalekom istoku. Brigada je imala značajnu ulogu u vojnim vežbama početkom 2000-ih i 2015. dobila status gardijske jedinice.

Učešće u ratu u Ukrajini

Tokom 2022. brigada je učestvovala u invaziji na Ukrajinu. Prema ukrajinskim izvorima, njen zamenik komandanta, potpukovnik Vitalij Slabcov, poginuo je u borbama.

U julu 2022. Nacionalni centar otpora Ukrajine objavio je lične podatke pripadnika brigade i poverljiva dokumenta dobijena iz unutrašnjih izvora.