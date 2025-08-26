Slušaj vest

Ukrajina, koja je dronove pretvorila u svoje najubojitije oružje protiv ruskih snaga, sada je u opasnosti da izgubi prednost na nebu.

- Dok ukrajinska domišljatost u proizvodnji bespilotnih letelica ne jenjava, Rusija masovnom proizvodnjom i novim tehnologijama preuzima inicijativu, zbog čega Kijev upozorava da im je potrebna hitna pomoć Zapada, piše Skaj njuz.

U jednoj od tajnih ukrajinskih fabrika dronova, firma General Cherry, koju su na početku rata pokrenuli volonteri, danas proizvodi hiljadu puta više letelica nego na početku. Ipak, to nije dovoljno.

- Rusi imaju mnogo vojnika, mnogo vozila i naši nam vojnici svaki dan govore da nam treba više, treba nam više oružja, treba nam bolje, treba nam brže, treba nam više - rekli su iz firme.

Njegove reči naglašavaju izjavu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je ove sedmice upozorio:

- Rusi su povećali broj dronova, dok mi, zbog nedostatka finansiranja, još nismo uspeli da povećamo proizvodnju.

Lokacije ovih fabrika strogo su čuvana tajna i često se menjaju zbog stalne pretnje napada Rusije.

U jednoj takvoj zgradi, dronovi se ručno sastavljaju i prilagođavaju poput igračaka. Kvadrokopteri različitih veličina nose eksploziv za napade ili lete do šest kilometara u visinu kako bi presreli ruske izviđačke letelice.

Učinak je zapanjujuć - ukrajinski dron vredan 1.000 dolara može da uništi neprijateljsku opremu vrednu 300 puta više.

Svaki dron testira se pre slanja na front, a u tome učestvuju i mladi stručnjaci poput devetnaestogodišnjeg Dime, koji je svoje veštine stečene iz hobija sada usmerio na odbranu zemlje.

S druge strane, Rusija ne samo da sustiže, već i prestiže Ukrajinu.

U svojim velikim fabrikama masovno proizvodi napadačke dronove Geranium 3, poboljšane verzije iranskih "Šaheda", koji su brži i smrtonosniji. Ukrajina očekuje da bi broj ruskih napada dronovima uskoro mogao doći i do 1.000 dnevno.

Ključna ruska prednost je nova vrsta drona upravljana optičkim vlaknom, što ga čini otpornim na ometanje. Oleksandr "Drakar", vođa razvoja proizvoda u ukrajinskoj firmi, priznaje da, iako imaju svoj prototip, Rusi su ranije počeli s primenom i masovnom proizvodnjom.

- Imali su značajnu pomoć od Kineza, cele fabrike tamo su pod ugovorom da isporučuju optička vlakna isključivo Rusiji, proizvodeći ih u ogromnim količinama - ističe "Drakar".

Kina, iako tvrdi da je neutralna, navodno ograničava i isporuku mikročipovima ključnim za ukrajinsku proizvodnju.

Ukrajinci smatraju da Zapad ne čini dovoljno kako bi uravnotežio ovu pretnju.