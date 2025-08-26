Slušaj vest

Kako piše grčki list Prototema, veliki požari nastavljaju da besne u Grčkoj, a požar u Peaniji je stavljen pod kontrolu za 45 minuta. Mobilizacija vatrogasnih snaga bila je trenutna, pa je požar na vreme stavljen pod kontrolu za svega 45 minuta.

Obustava saobraćaja

Zbog požara obustavljen je saobraćaj u Bulevaru Paleopanagias, od ulice Aniksis do raskrsnice sa Atinskom obilaznicom.

Stanovništvo je upozoreno da bude u pripravnosti

Prema podacima Vatrogasne službe, požar je izbio oko 16 časova, u blizini naseljenog područja. Zbog toga je poslata poruka upozorenja građanima preko sistema 112, kako bi stanovnici ostali u pripravnosti.

Požari na Atici u Grčkoj Foto: Facebook

- Šumski požar je trenutno u oblasti Paleopanagija, Peanija, i u Regionalnoj jedinici Istočne Atike. Ostanite u pripravnosti i pratite uputstva vlasti - stoji u obaveštenju.

Promene u saobraćaju

Obustavljen je saobraćaj i u ulici Anthipastinomu Nikolaou Tsimpoura, od ulice Agias Marinas.

Vatrogasci su na terenu

Snage na požaru u Peaniji na Atici pojačane su i trenutno deluje: 167 vatrogasaca sa 48 vozila, četiri pešadijske jedinice grčke vojske, dobrovoljci, četiri aviona i četiri helikoptera. Pored toga, angažovane su i cisterne iz Atinske regije za podršku u gašenju.

Šumski požar i dalje traje u oblasti Paleopanagija i u Regionalnoj jedinici Istočne Atike.

(Kurir.rs/Protothema.gr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaBESNE STRAVIČNI POŽARI NA SITONIJI! Zatvoreni putevi na Halkidikiju, zabranjen saobraćaj, evo gde da vozite! (MAPA)
x04 Kostas Kourgias.jpg
PlanetaTELO POZNATOG BIZNISMENA NAĐENO NA DUBINI OD 68 METARA! Jahtom išao na Mikonos, pa nestao, brod prepolovljen na dnu mora! (FOTO/VIDEO)
12.jpg
PlanetaNAJGORA SEZONA POŽARA U ISTORIJI EU! Izgorelo više od MILION hektara zemlje! Stradao veliki broj ljudi, a tu nije kraj STRAHOTAMA! (FOTO)
x02 Costas Synetos.jpg
PlanetaMARIJANKA I VIKTOR ŽIVI IZGORELI PRED ĆERKOM I UNUCIMA! Stravična tragedija na putu u Grčkoj! Ljudi slušali kako zapomažu i umiru u mukama! (FOTO/VIDEO)
Nesreća Grčka