Čuvena brazilska influenserka Karol Rosalin (26)hitno je prebačena u bolnicu nakon što je pozirala kako bi napravila nove provokativne fotografije na -5°C u planinama pokrivenim snegom, piše britanski list "San".

Brazilska manekenka, koju je Plejboj nazvao "Savršenom fitnes ženom", pozirala je u bikiniju na snegu kada je iznenada obolela. Snimanja su se odvijala u Bariločeu u argentinskoj Patagoniji, gde su temperature išle čak pet stepeni u minus.

Opasni uslovi snimanja

Fotografije prikazuju influenserku kako pozira gotovo naga na ledenim planinama pre nego što je se razbolela.

Karol je objasnila svojim skoro 2 miliona pratilaca da je ideja došla iz trenda kojem je želela da se priključi. Hladan vetar je dodatno pojačao osećaj niske temperature, a ona je čak opisala da je osećaj bio kao da je u frižideru.

Hitna medicinska pomoć

Influenserka je počela da se oseća loše i potražila medicinsku pomoć pre nego što je hospitalizovana. Ispričala je fanovima da je bila prestravljena kada je izgubila osećaj na zadnjici. Ovaj šokantan događaj desio se 25. avgusta.

Nakon što je primila medicinsku negu, Karol je na društvenim mrežama objavila da se oporavila.

- Lepi moji, već mi je bolje. Hvala na ljubavi! Radimo lude stvari na internetu, zar ne? Haha, ali sve je u redu! - napisala je na Instagramu.

Bariloče - popularna destinacija

Bariloče je popularno turističko mesto u južnoj Argentini, poznato po prirodnim lepotama i planinskim pejzažima.

Karol je takođe proglašena za ženu sa "najsavršenijim telom" prema analizi koju je uradio Plejboj Australija pomoću AI tehnologije.

Slični incidenti

Ovaj događaj dolazi nakon što je britanska influenserka Ešli Sarkombi (29) hospitalizovana u Južnoj Koreji nakon što je pronađena bez svesti u svom stanu u Seulu.

Ešli, poreklom iz Eveshama u Velikoj Britaniji, živela je u Seulu pet godina.