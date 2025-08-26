Slušaj vest

Mladi toreador (22) poginuo je pred publikom od nekoliko hiljada ljudi nakon što ga je u areni napao razjareni bik, piše britanski list San.

Smrt Manuela Marije Trindade

Manuel Marija Trindade (22) stradao je tokom svog debitantskog nastupa na trkama bikova u lisabonskomCampo Pequeno.

Na snimcima se vidi kako je pokušao da isprovocira bika teškog 700 kilograma da jurne ka njemu. U trenutku kada se bik zaleteo, pokušao je da ga uhvati za rog, ali je u deliću sekunde podignut uvis i bačen direktno na zid arene.

Publika je u šoku vrištala dok je Trindade ostao da leži na zemlji, a ostali toreadori su uspeli da obuzdaju bika.

Teške povrede i pokušaj spasavanja

Hitna pomoć je odmah pružila prvu pomoć i uspela da ga privremeno stabilizuje. Međutim, zadobio je teške povrede glave.

Prebačen je u bolnicu Sao Hoze i stavljen u veštačku komu, ali je, nažalost, povreda mozga bila teška. Preminuo je ujutru 23. avgusta.

Prekinuta karijera

Prema navodima lokalnih medija, Trindade je bio perspektivni član amaterske grupe za koridu iz Sao Mančosa. Njegova smrt izazvala je žalost u svetu toreadora.

Sličan incident u Španiji

Samo nekoliko dana ranije, u Španijije jedan bik s upaljenim bakljama na rogovima povredio čoveka pred publikom.