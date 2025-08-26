Slušaj vest

Američki i ruski vladini zvaničnici razgovarali su o nekoliko energetskih sporazuma na marginama mirovnih pregovora za Ukrajinuodržanih u avgustu, potvrdilo je za Rojters pet izvora upoznatih s tim razgovorima.

Predloženi sporazumi trebalo bi da posluže kao podsticaj Kremlju da pristane na mir, dok bi Vašington zauzvrat ublažio sankcije uvedene Rusijinakon invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, koje su zemlju odsekle od većine međunarodnih ulaganja u energetski sektor.

Šta je Amerika konkretno ponudila Rusiji?

Prema navodima tri izvora, razmatrana je mogućnost povratka Exxon Mobila u ruski naftno-gasni projekat Sahalin-1. Takođe, četiri izvora tvrde da se razgovaralo o mogućnosti da Rusija kupuje američku opremu za svoje LNG projekte, poput postrojenja Arctic LNG 2, koje je pod zapadnim sankcijama.

Početkom avgusta Rojters je izvestio i o ideji da SAD od Rusije kupi nuklearne ledolomce.

Razgovori su se odvijali tokom posete američkog izaslanika Stiva Vitkofa Moskvi, gde se sastao sa predsednikom Vladimirom Putinom i njegovim izaslanikom za investicije Kirilom Dmitrijevim.

"Bela kuća htela da objavi vest odmah posle Aljaske"

Dva izvora tvrde da se o svemu raspravljalo i unutar Bele kuće sa predsednikom Donaldom Trampom, a sporazumi su kratko pomenuti i na samitu na Aljasci 15. avgusta.

- Bela kuća je želela da objavi udarnu vest nakon samita, najavljujući veliki investicioni sporazum. Tako bi Tramp imao osećaj da je nešto postigao - rekao je jedan od izvora.

Jedan zvaničnik Bele kuće izjavio je da Tramp nastavlja saradnju sa ruskim i ukrajinskim zvaničnicima na postizanju mira, dodavši da "nije u nacionalnom interesu javno pregovarati o tim pitanjima".

Pritisak i geopolitička igra

U isto vreme, Tramp je zapretio uvođenjem dodatnih sankcija Rusiji ako mirovni pregovori ne napreduju, kao i visokim carinama Indiji, ključnom kupcu ruske nafte.

Najnoviji razgovori preusmereni su na bilateralne sporazume između SAD i Rusije, zaobilazeći Evropsku uniju, koja je ostala čvrsta u podršci Ukrajini.

Zanimljivo je da je istog dana kada se održavao samit na Aljasci, Putin potpisao dekret koji bi stranim ulagačima, uključujući Exxon Mobil, mogao omogućiti ponovno sticanje udela u projektu Sahalin-1.

"SAD podstiču Rusiju da kupuje američku, a ne kinesku tehnologiju"

Uslov je da strani akcionari preduzmu korake u pravcu ukidanja zapadnih sankcija. Podsetimo, Exxon je 2022. napustio rusko poslovanje uz otpis od 4,6 milijardi dolara, a Kremlj je zaplenio njegov 30% udeo u projektu.