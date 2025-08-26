Slušaj vest

Na jezeru Komo nestao je 55-godišnji turista Serđo Korsano, poreklom iz Italije, ali sa prebivalištem u Nemačkoj. Nakon što je spasio svoju decu od opasnih struja, Korsano više nije izronio.

U akciju traganja uključeni su vatrogasci, obalska straža i karabinjeri, dok će specijalni robot pretraživati dno jezera na dubini od 200 metara, piše italijanski list Korijere dela Sera.

Porodični izlet pretvoren u tragediju

U ponedeljak popodne Korsano je sa suprugom i dvoje dece iznajmljenim čamcem krenuo iz mesta Dongo na kratki izlet po Lariju, tokom sparnog dana posle nekoliko kišnih dana.

Deca su se kupala kada ih je uplašila jaka struja, zbog čega nisu mogla da se vrate do čamca.

Otac je odmah skočio u vodu kako bi im pomogao. Uz pomoć supruge uspeo je da ih spase, ali njega su potom iznenada povukli vrtlozika dubini jezera.

Velika akcija spasavanja

Poziv u pomoć upućen je nešto posle 17 časova. Na teren su izašli vatrogasci iz Lećea, Belana, Koma i Donga sa tri plovila i helikopterom "Drago" iz Lombardije, u kojem su bili i ronioci.

U akciji su učestvovali i pripadnici obalske straže iz Menađa, kao i hidroambulanta spasilačke službe iz Belana.

Deca i supruga, u šoku, odmah su prevezeni nazad u Dongo.

Potraga uz pomoć robota