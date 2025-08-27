Slušaj vest

Američka obalska straža zaplenila je tokom ovog leta više od 34 tone droge vredne oko 500 miliona dolara sa brodova u Pacifiku i na Karibima, što predstavlja najveću dosadašnju zaplenu te službe.

Obalska straža je sarađivala sa Ministarstvom odbrane i uhvatila 19 brodova i čamaca koji su prevozili drogu oko Galapagoskih ostrva u Ekvadoru, Venecuele, Meksika, Dominikanske Republike, Jamajke i Arube, saopštila je ta služba. Neke brodove su primetili i avioni, nakon čega su ih presreli istraživački timovi. Obalska straža je saopštila da su u akciji uhapšena 34 osumnjičena trgovca drogom.

Zaplenjena droga istovarena je u saveznoj državi Florida, a tu se nalazilo oko 28 tona kokaina i 6,5 tona marihuane. Agencija je procenila vrednost droge na oko 473 miliona dolara.

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa obećala je da će reformisati Obalsku stražu i povećati broj vojnika u njoj do kraja 2028. godine.