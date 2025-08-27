VREDNOST OKO 500 MILIONA DOLARA: Američka obalska straža tokom leta zaplenila 34 tone droge sa prekookeanskih brodova
Američka obalska straža zaplenila je tokom ovog leta više od 34 tone droge vredne oko 500 miliona dolara sa brodova u Pacifiku i na Karibima, što predstavlja najveću dosadašnju zaplenu te službe.
Obalska straža je sarađivala sa Ministarstvom odbrane i uhvatila 19 brodova i čamaca koji su prevozili drogu oko Galapagoskih ostrva u Ekvadoru, Venecuele, Meksika, Dominikanske Republike, Jamajke i Arube, saopštila je ta služba. Neke brodove su primetili i avioni, nakon čega su ih presreli istraživački timovi. Obalska straža je saopštila da su u akciji uhapšena 34 osumnjičena trgovca drogom.
Zaplenjena droga istovarena je u saveznoj državi Florida, a tu se nalazilo oko 28 tona kokaina i 6,5 tona marihuane. Agencija je procenila vrednost droge na oko 473 miliona dolara.
Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa obećala je da će reformisati Obalsku stražu i povećati broj vojnika u njoj do kraja 2028. godine.
Kurir.rs/Beta