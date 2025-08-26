Slušaj vest

U ponedeljak uveče delove područja grada Feniksa prekrila je ogromna peščana oluja, poznata u meteorologiji kao habub, smanjujući vidljivost gotovo na nulu, piše CNN.

1/4 Vidi galeriju Peščana oluja u Feniksu Foto: HOGP/City of Phoneix, Ross D. Franklin/AP

Oluja i njene posledice

Neposredno posle peščane oluje grad je pogodila snažna grmljavinska oluja, koja je oborila stabla, izazvala štetu od vetra i masovan nestanak struje.

Na aerodromu Feniks skaj harbor, most za povezivanje terminala oštećen je zbog udara vetra brzinom od 113 km/h.

Nacionalna meteorološka služba u Feniksu izdala je upozorenja i za peščanu oluju i za jake grmljavinske oluje, upozoravajući vozače na opasno smanjenu vidljivost i savetujući: "Zaustavite se sa strane i ostanite živi."

Saobraćaj i nestanak struje

Odeljenje za saobraćaj Arizone upozorilo je da je vidljivost značajno smanjena na autoputevima I-10 i I-17 zbog oluje i poplava na putevima, te je apelovao na vozače da budu oprezni.

Posle oluje više od 60.000 korisnika u Arizoni ostalo je bez struje, uglavnom u okrugu Marikopa, navodi PowerOutage.us.

Aerodrom je na oko sat vremena zaustavio sve polaske i sletanja dok je oblak prašine prekrivao prostor, a kasno u ponedeljak uveče kašnjenja su bila i do 30 minuta dok su ekipe procenjivale štetu i eventualna curenja na krovovima, rekao je portparol aerodroma Gregori Rojbal.

U Gilbertu, oko 35 km jugoistočno od Feniksa, zabeleženi su nestanci struje i oborena stabla širom grada, a policija je apelovala na stanovnike da ne putuju zbog opasnih uslova.

Posebnosti "habuba"

Peščane oluje nisu novost u sezoni kiša u Arizoni, ali ova oluja bila je posebno snažna.

Grmljavinska oluja se smirila, a vetrovi su podigli pustinjski pesak u pokretni zid prašine. Takvi zidovi mogu doseći hiljade metara visine i protezati se kilometrima, potpuno zaklanjajući horizont, slično snežnoj mećavi zimi.

Vidljivost u ovim olujama može pasti na samo nekoliko metara, što ih čini posebno opasnim za vozače.

Posledice po Burning Man festival

Ovaj "habub" u Feniksu dogodio se nakon što je oluja tokom vikenda u Nevadi pogodila Burning Man, godišnji umetnički festival u Blek Rok Sitiju, na oko 190 km od Rena. Vetar je podigao oblak prašine, zatvorio pristupne puteve i primorao trgovce da osiguraju šatore.