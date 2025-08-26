Slušaj vest

Smrtonosni izraelski napad na bolnicu uGazi, u kojem je poginulo 20 ljudi, uključujući pet novinara, bio je usmeren na ono za šta je izraelska vojska verovala da je Hamasova nadzorna kamera, kao i na osobe identifikovane kao militanti, saopštila je izraelska vojska u utorak, prenosi AP.

Izraelska vojska je izdala saopštenje u sklopu početne istrage o napadu, koji je izraelski premijer Benjamin Netanjahunazvao "tragičnim nesporazumom".

Obrazloženje napada

Izraelska vojska je navela da su uzastopni udari na najveću bolnicu u južnoj Gazi naređeni jer su vojnici verovali da militanti koriste kameru za praćenje izraelskih snaga, a i zbog dugogodišnjeg uverenja Izraelada su Hamasi druge militantne grupe prisutne u bolnicama.

Načelnik generalštaba priznao je nekoliko "rupa" u istrazi do sada, uključujući i vrstu municije korišćene za "uništavanje kamere".

Reakcije i osude

Preliminarni nalazi istrage pojavili su se u utorak dok je rastao bes, nakon što su međunarodni lideri i organizacije za ljudska prava osudili napade.

Ranije u utorak, demonstranti u Izraelu zapalili su gume, blokirali autoputeve i pozvali na prekid vatre kako bi se oslobodili taoci koji se još uvek nalaze u Gazi, dok su izraelski političari nastavili sa planovima za ofanzivu za koju tvrde da je neophodna kako bi Hamas bio poražen.

U međuvremenu, Palestinci u Gazi pripremali su se za proširenu ofanzivu u uslovima raseljavanja, razaranja i na ivici gladi. Među poginulima u smrtonosnim napadima prethodnog dana bili su medicinari i novinari, među kojima i Marijam Abu Daga, novinarka AP.

Planovi izraelske vlade

Netanjahu je trebao da sazove sednicu kabineta za bezbednost u utorak, ali prema navodima zvaničnika upućenog u situaciju, na sastanku se neće razgovarati o pregovorima o prekidu vatre.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, naveo je da je u ponedeljak u Izraelu bila egipatska delegacija i da su razgovarali o pregovorima.

Netanjahu je rekao da će Izrael pokrenuti proširenu ofanzivu u gradu Gazi, dok istovremeno vodi pregovore o prekidu vatre, iako još nije poslao pregovarački tim da razgovara o aktuelnom predlogu.

Glasovi porodica talaca

Netanjahu tvrdi da je ofanziva najbolji način da se oslabi Hamas i oslobode taoci, ali porodice talaca i njihove pristalice protive se takvom pristupu.

- Vratite se za pregovarački sto. Na stolu je dobar sporazum. To je nešto s čim možemo da radimo.Mogli bismo da postignemo dogovor da vratimo sve taoce - rekao je Rubi Čen, otac 21-godišnjeg Itaja Čena, izraelsko-američkog državljanina čije telo se još uvek nalazi u Gazi.

Hamas je 7. oktobra 2023. godine u napadu koji je izazvao trenutni rat zarobio 251 taoca.

Većina je oslobođena tokom prethodnih primirja. Izrael je uspeo tokom vojnih operacija da oslobodi osam talaca. Pedeset ih je i dalje u Gazi, a izraelski zvaničnici veruju da je oko 20 još uvek živo.

Odgovarajući na poziv Foruma porodica talaca i nestalih osoba za "Nacionalni dan borbe", demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "Dogovor o taocima sada".

Rođaci talaca rekli su da se nadaju da bi kontinuirani pritisak javnosti mogao da natera Netanjahua i njegov kabinet za bezbednost da se obavežu na ozbiljne razgovore o prekidu vatre.

Međutim, ekstremno desničarski članovi njegove koalicije zapretili su ostavkama ukoliko Izrael pristane na primirje, odbacujući zahteve demonstranata.