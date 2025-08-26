Slušaj vest

Brutalno ubistvodve male devojčice u Bratislavi šokiralo je zemlju. Za ubistvo je optužena njihova majka Ivana, koja je nakon zločina pokušala da izvrši samoubistvo.

Ivana (33) je brutalan zločin planirala dugo, prenose mediji u Slovačkoj. Pre toga je poslala zastrašujući mejl porodici, a zatim je želela da sama okonča svoj život, što nije mogla da učini, piše češki list Blesk.

Udavila ih u kadi

Ivana je u mejlu opisala šta planira da uradi i poslala ga porodici i mužu Mihailu. Ona je u mejlu navodno pokušala da objasni svoj čin, ubistvo devojčica od 2 i 5 godina i samoubistvo koje je planirala da izvrši nakon toga, kao i da se oprosti.

Nakon toga je ćerkice udavila u kadi. Malu Belu i Melaniju držala je pod vodom dok devojčice nisu prestale da dišu.

Međutim, Ivana nije uspela da izvrši samoubistvo. Prema pisanju medija, Ivana je bezuspešno pokušala da preseče vene.

Zatim je htela da skoči kroz prozor, ali nije mogla da pronađe hrabrost da to učini. Na kraju je zapalila stan i sišla u kafić ispred zgrade, gde je tražila da pozovu hitnu pomoć.

Komšije čule glasno vrištanje

U tom trenu spasioci i vatrogasci su već bili na putu ka stanu, nakon što su ih obavestile komšije i Mihail, koji se vratio sa posla. Otac je ćerkice pronašao mrtve u kadi.

Komšije su u šoku opisale kako su vatrogasci sa devojčicama u naručju trčali ka kolima hitne pomoći.

- Uradili su sve što su mogli, ali uzalud - prisetio se komšija.

Svađala se sa mužem, pa ubila decu

Drugi su rekli kako su čuli vrištanje u stanu pre zločina, ali nisu na to obratili pažnju jer su devojčice imale problem sa sluhom. Ivana i Mihal su završili u bolnici. Žena je na psihijatriji, a otac devojčica je doživeo veliki šok.

Šokantan čin je navodno izazvan neslaganjima između supružnika, a Ivana očigledno nije videla drugi izlaz. Devojčice su trebale da pohađaju specijalnu školu i vrtić za gluvoneme, ali tamo više nikada neće ići.