ZELENSKI OBJAVIO: Ove zemlje dolaze u obzir za pregovore sa Rusijom
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Turska, zemlje Zaliva ili evropske države mogle biti domaćini pregovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Zelenski traži direktne pregovore s Putinom s ciljem okončanja rata u Ukrajini, ali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da još nije pripremljen dnevni red za takav sastanak.
- Ove nedelje će se održati kontakti s Turskom, sa zalivskim zemljama i s evropskim zemljama koje bi mogle biti domaćini pregovora s Rusima. S naše strane, sve će biti maksimalno pripremljeno kako bi se okončao rat - rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.
Diplomatske aktivnosti u toku
Zelenski je ovu izjavu dao dok su šef njegovog kabineta Andrij Jermak i predsednik ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost boravili u Kataru radi sastanka s katarskim ministrom odbrane.
Zelenski je naglasio da pregovori zavise od koordinacije s ukrajinskim partnerima, pre svega SAD, kako bi se izvršio dovoljan pritisak na Rusiju. O tome se juče razgovaralo u Kijevu sa američkim izaslanikom Kit Kelogom.
- Sve dalje strogo zavisi od volje svetskih lidera, među kojima su najvažnije SAD, kako bi se izvršio pritisak na Rusiju. Rusija samo šalje signale da će nastaviti da izbegava prave pregovore. To se može promeniti samo snažnim sankcijama, snažnim carinama, stvarnim pritiskom - rekao je Zelenski.