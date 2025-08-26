Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da bi Turska, zemlje Zaliva ili evropske države mogle biti domaćini pregovora s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Zelenski traži direktne pregovore s Putinom s ciljem okončanja rata u Ukrajini, ali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da još nije pripremljen dnevni red za takav sastanak.

- Ove nedelje će se održati kontakti s Turskom, sa zalivskim zemljama i s evropskim zemljama koje bi mogle biti domaćini pregovora s Rusima. S naše strane, sve će biti maksimalno pripremljeno kako bi se okončao rat - rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.

Diplomatske aktivnosti u toku

Zelenski je ovu izjavu dao dok su šef njegovog kabineta Andrij Jermak i predsednik ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost boravili u Kataru radi sastanka s katarskim ministrom odbrane.

Zelenski je naglasio da pregovori zavise od koordinacije s ukrajinskim partnerima, pre svega SAD, kako bi se izvršio dovoljan pritisak na Rusiju. O tome se juče razgovaralo u Kijevu sa američkim izaslanikom Kit Kelogom.

