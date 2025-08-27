MASOVNE EVAKUACIJE U PAKISTANU: Desetine hiljada ljudi pobeglo u bezbednije oblasti nakon što je Indija pustila vodu preko preopterećenih brana
Pakistan je evakuisao desetine hiljada ljudi u bezbednije oblasti pošto je susedna Indija kroz svoje brane otpustila vodu iz opterećenih akmuluacionih jezera i nabujalih reka u niže, pogranične regije, rekli su zvaničnici.
Dan ranije je Nju Delhi upozorio Islamabad na prekogranične poplave, što je prvi diplomatski kontakt dve zemlje u više meseci otkako su bile u konflitktu oko Kašmira.
Obe zemlje imaju nuklearno oružje.
Pakistanska administracija za vanredne situacije je saopštila da je upozorila vlasti indijske provincije Pendžab da bujanje reke Sutledž i opasnost od plavljenja. Takođe je saopštila da su u toku evakuacije po istoku Pendžaba.
U saopštenju se navodi da je evakuisano više od 14.000 ljudi iz oblasti Kasur a da je više od 89.000 žitelja pograničnog grada Bahavalnagar premešteno na sigurno. Obe zemlje su na udaru teških monsunskih kiša.