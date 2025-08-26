Slušaj vest

Ruske snage ušle su u sela Zaporoške i Novoheorhijivka u Dnjepropetrovskoj oblasti, potvrdio je za ukrajinski medij Hromadske portparol operativno-strateške grupe "Dnjepar", Viktor Trehubov.

To je prvi put da je ukrajinska vojska priznala ruski upad u tu regiju, dok Moskva još od juna tvrdi da napreduje u njoj.

- Da, Rusi su ušli i pokušavaju da utvrde svoje položaje. Naše snage se bore da zadrže položaje - rekao je Trehubov.

1/4 Vidi galeriju Ruska vojska ušla u Dnjepropetrovsku oblast Ukrajine. Vode se borbe u dva sela Zaporoške i Novoheorhijivka. Foto: Printscreen/X

Ukrajinska vojska: Sela nisu okupirana

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine naglasio je da ta naselja nisu okupirana. Ukrajinske snage su, navodi se, zaustavile rusko napredovanje u Zaporoškom i dalje drže selo "uprkos svim naporima neprijatelja da ga zauzme".

Borbe se nastavljaju u području Novoheorhijivke, gde ukrajinska vojska nanosi "značajne gubitke neprijatelju, svakodnevno uništavajući desetine pripadnika okupatorske vojske".

Situacija se menja vrlo brzo

Ukrajinski monitoring projekat DeepState prvi je izvestio o ruskom prodoru u ta naselja. Trehubov je rekao da bi se na takve objave "trebalo pričekati barem dan ili dva".

- Situacija se menja vrlo brzo, a neprijatelj ima ružnu naviku da odgovara na skandale u našem informacionom prostoru povećanjem pritiska - objasnio je.

Ruski pritisak duž granice

Analitičari ističu da su ruske snage aktivne na "prilično velikom" delu administrativne granice između Donjecke i Dnjepropetrovske oblasti, od područja Dačnog do Temirivke, gde neprestano vrše pritisak.

Prema Hromadskom, neprijatelj retko koristi vozila, već se uglavnom oslanja na pešačke juriše uz podršku dronova i drugih sredstava, često koristeći taktiku "zabijanja zastave" kako bi pokazao teritorijalne dobitke.

Borbe se šire

DeepState navodi da su se borbe nedeljama vodile kod Malijivke, a da ruske snage sada pokušavaju da se probiju dublje, prema Voroneu. Čišćenje terena tamo sprovodi 225. posebna jurišna brigada.

- Sada su se tim događajima pridružila još dva naselja - izvestio je projekat.

Prema analitičarima, ruske snage napreduju na Zaporoške i Novoheorhijivku iz pravca Zelenog Polja i Temirivke, dok ukrajinske odbrambene snage "čine sve da zaustave neprijatelja, stabilišu situaciju i spreče dalji prodor".

Ukrajini ne ide na frontu, ali…

Kako javlja Rojters, ruski upad u dva sela u Dnjepropetrovskoj oblasti deo je šireg pritiska na toj osi. Ta agencija navodi da Rusi nadiru na frontu u trenucima kada se čini da od diplomatskih pokušaja okončanja rata nema ništa.

Šira slika na frontu je nepovoljna za Ukrajinu: u istočnim sektorima Kijev ima manjak ljudstva i municije, dok Moskva pokušava da iskoristi tempo juriša kopnene vojske i udara artiljerije i dronova kako bi u budućnosti na pregovorima iznudila teritorijalne ustupke.

Rojters navodi da treba posmatrati ruske upade u Dnjepropetrovsku oblast kao deo strategije pritiska, a ne kao značajan proboj.

Vazdušni udari i dronovi pojačavaju pritisak