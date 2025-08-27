Slušaj vest

Govoreći na redovnoj konferenciji za novinare u utorak, portparol pomenutog ministarstva, Guo Đijakun, izjavio je da je cilj ove komemoracije odavanje počasti istoriji i vrednovanje mira.

„Svaka zemlja, koja se iskreno suočava sa istorijom, uči iz nje i istinski je posvećena miroljubivom razvoju, neće sumnjati u ovu ceremoniju, a kamoli joj se protiviti“, rekao je on.

„Pravilno razumevanje i odnos prema istoriji važan su preduslov za povratak Japana u međunarodnu zajednicu nakon rata, politički temelj za razvijanje odnosa sa susednim zemljama i ključni kriterijum za proveru da li Japan može da ostane veran svom obećanju o miroljubivom razvoju“, istakao je Guo.