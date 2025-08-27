FAJNENŠEL TAJMS SE POZIVA NA ZVANIČNIKE U VEZI SA BEZBEDNOSNIM GARANCIJAMA TRAMPOVE ADMINISTRACIJE

SAD su saopštile da su spremne da obezbede obaveštajna sredstva i nadzor nad bojištem u okviru bilo kojeg zapadnog bezbednosnog plana za posleratnu Ukrajinu i da učestvuju u stvaranju štita protivvazdušne odbrane (PVO) za tu zemlju kojim bi upravljala Evropa.

To su Fajnenšel tajmsu (FT) rekli evropski i ukrajinski zvaničnici.

Podseća se da je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje na samitu u Vašingtonu rekao evropskim liderima da će Amerika učestvovati u "koordinaciji" bezbednosnih garancija za posleratnu Ukrajinu, što je Kijev zahtevao kako bi odvratio buduće napade Rusije nakon bilo kakvog mirovnog sporazuma Kijeva i Moskve.

- Visoki američki zvaničnici su rekli evropskim kolegama u više razgovora obavljenih u međuvremenu da bi Vašington bio spreman da doprinese tim bezbednosnim garancijama u vidu "strateških pomagača", uključujući obaveštajne podatke, nadzor i izviđanje (ISR), komandu i kontrolu i sredstva PVO kako bi omogućio raspoređivanje trupa pod vođstvom Evrope na terenu - rekla su za FT četiri zvaničnika upoznata sa razgovorima.

Takozvana "koalicija voljnih", predvođena Velikom Britanijom i Francuskom, obećala je da će zaštititi posleratnu Ukrajinu od bilo kakve buduće ruske agresije.

Ništa bez Amerike

Ali evropski zvaničnici su privatno priznali da bi bilo kakvo raspoređivanje moglo da se odvija samo uz podršku Amerike koja bi pomagala, nadgledala i zaštitila evropske trupe.

- Vašington već snabdeva Ukrajinu PVO raketama Patriot, ali posleratna podrška bi uključivala američke avione, logistiku i zemaljski radar koji bi podržavali i omogućavali održavanje zone zabrane leta i PVO štit za tu zemlju, za šta bi bila zadužena Evropa - rekli su zvaničnici.

U okviru bilo kakvog mirovnog sporazuma znatno superiornije obaveštajne, nadzorne i komandno-kontrolne sposobnosti SAD omogućile bi satelitsko praćenje prekida vatre i efikasnu koordinaciju zapadnih snaga u Ukrajini.

- Američka ponuda, izneta na nizu sastanaka između zvaničnika nacionalne bezbednosti i vojnih lidera iz SAD i glavnih evropskih zemalja poslednjih dana, uslovljena je obavezama evropskih prestonica da rasporede desetine hiljada vojnika u Ukrajinu - upozorili su zvaničnici i dodali da bi "ova ponuda i dalje mogla da bude povučena".

FT kontatuje da to ipak predstavlja značajnu promenu stava Trampove administracije, koja je ranije ove godine isključivala mogućnost bilo kakvog učešća SAD u zaštiti posleratne Ukrajine.

Navodi se da je ova promena ohrabrila evropske zvaničnike koji su mesecima lobirali u Vašingtonu za pružanje veće podrške Kijevu.

Tramp je podstakao dve strane da se dogovore o mirovnom sporazumu, ali Moskva i Kijev ostaju daleko urazdvojeni oko ključnih detalja, uključujući posleratnu teritorijalnu kontrolu i bezbednosne garancije.

Putin traži garancije i za Rusiju

Ruski predsednik Vladimir Putin insistirao je da takve garancije moraju da uključuju i Rusiju, što Ukrajina ne može da prihvati.

- SAD se i dalje protive raspoređivanju sopstvenih trupa u Ukrajinu - rekli su izvori FT.

Drugi zvaničnici Trampove administracije, uključujući ministra odbrane Pita Hegseta, skeptični su prema bilo kakvom učešću u posleratnim garancijama iz straha da bi to uvuklo SAD u budući sukob.

Zapadne prestonice su skicirale grubi plan bezbednosnih garancija koji bi uključivao demilitarizovanu zonu u kojoj bi verovatno patrolirale neutralne mirovne trupe iz treće zemlje koja bi za to imala pristanak i Ukrajine i Rusije.

- Mnogo čvršće utvrđenu granicu iza te zone branile bi ukrajinske trupe koje bi naoružale i obučile vojske NATO - rekla su trojica zvaničnika.

Snage odvraćanja predvođene evropskim zemljama bi bile stacionirane dublje unutar Ukrajine kao treća linija odbrane, Amerika bi pružala podršku iz pozadine.

Ali, čak i uz potencijalnu podršku SAD, javnost i političari u mnogim evropskim zemljama i dalje su nervozni po pitanju mogućeg raspoređivanja trupa u Ukrajini.

Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, potvrdio je informacije FT i rekao da će svaka zemlja u koaliciji doprineti na drugačiji način i "konačna slika će biti mešavina vojne, političke i ekonomske podrške".

- Razgovori su se odvijali oko četiri do pet evropskih brigada na terenu, koje obezbeđuje "koalicija voljnih", plus "strateški pomagači" iz SAD - rekao je Jermak i dodao da to označava "veliku promenu u odnosu na proleće" ove godine.