Slušaj vest

Broj poginulih osoba u Vijetnemu povećao se na sedam, povređene su najmanje 34, u poplavama i klizištima koje su izazvale jake kiše, a jedna osoba poginula je na Tajlandu, objavile su danas vlasti te dve zemlje.

Na severu i u centralnom delu Vijetnama je zbog poplava poginulo sedam osoba, povređene su 34 a jedna osoba se vodi kao nestala, preneli su tamošnji mediji.

Na Tajlandu je jedna osoba poginula, a jedna se vodi kao nestala u klizištu u gradu Čang Maj na severu zemlje.

Poplave u Vijetnamu Foto: Hau Dinh/AP

Služba za sprečavanje i ublažavanje katastrofa Tajlanda saopštila je da je nevremenom pogođen veliki broj kuća, a državni meteorološki zavod je upozorio na jake kiše na severu zemlje.

Kiša je posledica tropske oluje Kadžiki, koja je u ponedeljak pogodila centralne delove Vijetnama, koji su hitno evakuisani.