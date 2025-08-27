Slušaj vest

Avion kompanije Er Čajna na letu Peking-London sa 256 putnika bio je primoran na prinudno sletanje zbog tehničkog kvara koji je otkriven tokom leta. Zahvaljujući brzoj reakciji posade, incident je prošao bez povređenih.

Šta se dogodilo na nebu iznad Evrope, kako je proteklo sletanje i da li je bezbednost putnika bila ugrožena, za jutarnji program Kurir televizije, pričao je pilot u penziji Stevan Ignjatović.

Foto: Kurir Televizija

Došlo je do otkaza motora

- Avijacija je čudo i ne bi bilo normalno da se ovakve stvari ne dese. U proteklih par dana, ovo je treći slučaj problema sa avionom i njegovim motorima. Ovde je došlo do otkaza motora, ali na sreću posade, to se sve dešavalo iznad Rusije. Zapravo, to je jedina kompanija koja preleće preko Rusije s obzirom na blokadu koju je Evropa dala vazdušnom prostoru njihove teritorije. Motor je isključen od strane posade zbog parametara koji su nagoveštavali da će doći do otkaza - započeo je Ignjatović, pa nastavio:

- U tom slučaju, po procedurama, radi se prinudno sletanje i to na prvi odgovarajući aerodrom koji vam može pružiti tehničku podršku. Sletanje sa jednim motorom nije uobičajena stvar, to se trenira na simulatoru dva puta godišnje, svakako da se ovde radi o iskusnim pilotima.

Ipak, aerodrom nije bio spreman

- Aerodrom sa svojim kapacitetima nije bio spreman za ovako nešto. U Rusiji postoji oko 2.500 gradova koji imaju adekvatne aerodrome, ali je problem smeštaj posade i putnika kada se sve završi. Davnih godinama sam imao slučaj da je trebalo da sletim iz Moskve u Kijev i tri dana sam bio u hotelu, nisam mogao da mrdnem iz sobe jer nismo imali vize. Ovde je slična situacije bila, putnici nisu imali vize, a u avionu je bilo dosta Engleza i generalno ljudi sa zapada, pa su se tako našli u zemlji koju su blokirali.

