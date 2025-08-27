Slušaj vest

Ministar finansija SAD Skot Besent izjavio je da bi prihodi od carina, koje postepeno uvodi predsednik te zemlje Donald Tramp, mogli da dostignu 500 milijardi dolara godišnje.

Besent je juče, na sastanku kabineta u Beloj kući, rekao da je njegova prethodna procena godišnjih prihoda od 300 milijardi dolara bila preniska, prenela je agencija Rojters.

"Imali smo značajan skok od jula do avgusta i mislim da ćemo da vidimo još veći skok od avgusta do septembra. Ova administracija je zabeležila značajan pad u budžetskom deficitu", rekao je on.

Prihodi od carina bi nadoknadili povećanje budžetskog deficita izazvano smanjenjem poreza i zakonom o potrošnji, koji su republikanci usvojili ove godine.

Besent je u ponedeljak izjavio da je američka vlada prikupila 29,6 milijardi dolara od carinjenja tokom avgusta.

On je dodao da je Kongresna budžetska kancelarija (CBO) revidirala procenu federalnih prihoda od Trampovih carina, kao i da je predvidela da bi one mogle umnogome da smanje budžetski deficit