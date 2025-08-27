Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je izjave ruskih zvaničnika koji dovode u pitanje legitimitet ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nazvao "pozerstvom" koje je deo mirovnih pregovora.

- Nije važno šta govore. Svi su pozeri. Sve je to s***e (bulls***) - kazao je Tramp sinoć na sastanku sa saradnicima u Beloj kući.

Ugledni vašingtonski sajt Hil navodi da je za procenu tih izjava upitan i Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, koji se početkom ovog meseca sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Kremlju.

Vitkof je rekao da se slaže s ocenom predsednika SAD.

Tramp i Vitkof su upitani o komentarima ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je poslednjih dana sugerisao da bi legitimitet Zelenskog mogao da bude prepreka za bilo kakav konačni mirovni sporazum sa Kijevom.

- Bez obzira na to kada bi taj sastanak (Putina sa predsednikom Ukrajine) mogao da se održi, a to mora da bude veoma dobro pripremljeno, veoma je ozbiljno pitanje ko će potpisati sporazum s ukrajinske strane - rekao je Lavrov za NBC, nazivajući Zelenskog "de fakto šefom režima".

Hil podseća da se Tramp zalaže za okončanje rata u Ukrajini, koji besni od invazije ruskih snaga 2022.

Tramp je rekao da bi sledeći korak trebalo da bude sastanak Putina i Zelenskog, ali nijedna strana izgleda nije ni blizu dogovora o parametrima takvog samita.

Tramp je juče bio uzdržan oko toga da li ponovo kreće da otkucava vreme Putinu za pristanak na neku vrstu prekida vatre ili suočavanje s ekonomskim posledicama.

- Veoma je ozbiljno to što imam na umu, ako budem morao da to uradim. Ali želim da vidim kraj - rekao je Tramp o ratu u Ukrajini.

Kijev indipendent prenosi da je Tramp kazao da bi SAD potencijalno mogle da pokrenu "ekonomski rat" koji bi bio "loš za Rusiju".

Tramp je ipak naglasio da to ne želi Rusiji i da bi i Ukrajina mogla da se suoči sa posledicama.

- Ni Zelenski nije baš nevin. Potrebne su dve osobe da se igra tango - rekao je Tramp.

Kijevski medij navodi da Tramp, od stupanja na dužnost u drugom predsedničkom mandatu u januru, nije uveo nove sankcije protiv Moskve, uprkos nekoliko pretnji.

