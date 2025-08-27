Slušaj vest

Izraelska vojska objavila je da je presrela raketu ispaljenu iz Jemena danas, tri dana nakon što je Jerusalim bombardovao baze pobunjenika Huta u jemenskom glavnom gradu Sani.

"Nakon što su se sirene oglasile u nekoliko oblasti Izraela, izraelsko ratno vazduhoplovstvo je presrelo raketu lansiranu iz Jemena", saopštila je vojska na Telegramu, a očevici su izjavili da su se sirene za vazdušnu opasnost čule u Jerusalimu.

Huti u Jemenu tvrde da su napadi na Izrael znak solidarnosti sa Palestincima u Pojasu Gaze, dok Jerusalim presreće većinu njihovih bespilotnih letelica.

Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

Izraelska vojska je saopštila da je u nedelju bombardovala vojne objekte Huta, uključujući predsedničku palatu i skladište goriva u Sani.

Huti su rekli da su napadi bili usmereni na stanicu naftne kompanije i elektranu, kao i da je u njima poginulo 10, a ranjeno 96 ljudi.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA, Printsceen/Instagram

Huti kontrolišu velike delove Jemena od 2014. godine i deo su saveza protiv Izraela koji je uspostavio Iran, a koji čine i grupe poput libanskog Hezbolaha i palestinskog Hamasa.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

