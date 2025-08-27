Slušaj vest

Dva Jurofajtera poletela su iz vazduhoplovne baze Rostok-Lage u Nemačkoj nakon što je ruski avion primećen sa isključenim transponderima i bez podnetog plana leta.

Nisu dati detalji o tačnoj lokaciji susreta niti koliko je dugo trajao.

Ovo je deseti takav incident u koji su umešani nemački avioni od početka 2025. godine. U prethodnim incidentima, ruski avioni su poletali iz Kalinjingrada, krećući se ka zapadu, u međunarodni vazdušni prostor blizu Poljske, Nemačke, Švedske i Danske.

Ruski avioničesto lete bez korišćenja transpondera, ne podnose planove leta i ne uspostavljaju kontakt sa regionalnom kontrolom leta, obrazac koji zvaničnici NATO-a dugo opisuju kao ponašanje visokog rizika.

Evropski saveznici su više puta upozoravali da bi kontinuirane vazdušne provokacije Rusije mogle dovesti do opasne eskalacije ako se ne suprotstave.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustitePlanetaIZRAELSKA VOJSKA PRESRELA RAKETU ISPALJENU IZ JEMENA! Sirene za vazdušnu opasnost u Jerusalimu, odgovor Huta na bombardovanje predsedničke palate u Sani
Izraelska vojska
PlanetaTRAMP OPET KREĆE ĐONOM NA RUSIJU Psovkom reagovao na izjavu "pozera" Lavrova o Zelenskom, Putinu preti ekonomskim ratom, upozorava i predsednika Ukrajine (FOTO)
x AP Alexander Zemlianichenko.jpg
PlanetaPRIHODI OD TRAMPOVIH CARINA DO 500 MILIJARDI DOLARA GODIŠNJE! Američki ministar finansija objavio procenu na sastanku u Beloj kući
Skot Besent ministar finansija SAD
Planeta"AVION PUN ENGLEZA PRELAZIO PREKO RUSIJE" Ovo su detalji drame na nebu iznad Moskve: Prinudno su sleteli, a onda...
Stevan Ignjatović.jpg