Slušaj vest

Brazilac Jago (25) pronađen je mrtav u bazenu hotela na Mikonosu, dok je njegov prijatelj Rajan (23), inače poznati glumac iz filmova za odrasle, nađen u teškom stanju.

Šokantan incident u koji su umešana dva mlada Brazilca koji su pronađeni bez svesti u privatnom bazenu hotelskog apartmana u Ornosu, na Mikonosu, još uvek se rasvetljava. Jedan od muškaraca, star 25 godina, pronađen je mrtav, dok je njegov prijatelj pronađen polusvestan pored njega.

Misterija oko toga kako su njih dvojica završili bez svesti u bazenu apartmana šokirala je i svedoke i istražitelje.

1/4 Vidi galeriju Brazilas Jago nađen mrtav na Mikonosu Foto: Instagram

"Radim kao sobarica u hotelu. Bila sam u sobi na drugom spratu kada sam primetila nešto čudno – mnogo vode je padalo na balkon. Dolazila je iz bazena sobe na trećem spratu iznad. Odmah sam obavestila recepciju“, rekla je jedna zaposlena.

Raspored hotela je takav da se balkon svake sobe na nižem nivou nalazi direktno ispod bazena sobe iznad. Policija sada pokušava da utvrdi šta je dovelo do tragedije. Kada je recepcija pokušala da kontaktira sa nekim iz sobe, niko se nije javio.

Osoblje je odlučilo da proveri a kada su tri zaposlena u hotelu ušla u apartman, dočekala ih je šokantna scena. Obojica mladića – koji su aktivni na društvenim mrežama, ležali su bez svesti u bazenu. Jedan zaposleni je skočio i izvukao ih obojicu.

1/4 Vidi galeriju Brazilac Rajan nađen bez svesti na Mikonosu Foto: Instagram

Očajnički pokušaj spasavanja

Jedan hotelski radnik je odmah zaronio u bazen potpuno obučen i izvukao obojicu. Mlađi je imao puls, ali drugi nije pokazivao znake života.

Dok je jedan zaposleni pokušavao da pruži prvu pomoć, drugi su pozvali hitne službe. Nažalost, bolničari su potvrdili da je 25-godišnjak mrtav. Veruje se da su obojica muškaraca ranije konzumirali nedozvoljene supstance.

Dvojica Brazilaca su bili poznati po tome što su bili nerazdvojni, često su zajedno letovali u Grčkoj.

Prema saopštenju porodice preziveli mladić je stabilno i van životne opasnosti, ali još nije obavešten da je njegov prijatelj umro.