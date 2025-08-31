Slušaj vest

Džef Hajsmit nikada nije upoznao svoju stariju sestru Melisu, koja je oteta 1971. godine pre nego što je on bio rođen - tačnije, nije je upoznao sve donedavno.

Naime, pre čak 54 godine Melisu je kao devojčicu staru godinu i po dana otela navodna dadilja, a devojčica, sada već uveliko žena, pronađena je tek pre tri godine, odnosno 51 godinu nakon nestanka.

Džef kaže da je DNK testiranjem potvrđeno da je pronađena žena njegova sestra, a veza između njih je uspostavljena preko Melisine dece i njenih bioloških roditelja preko 23andMe, kompanije za genetsko testiranje.

Džef i Melisa Foto: YouTube/CBS TEXAS

Priča je zaista neverovatna, a ispostavilo se da je Melisa, koja je oteta sa nepune dve godine, odrasla pod imenom Melani i sve vreme je živela u Fort Vortu, gradu u kojem je rođena i u kojem je kidnapovana.

"Preplavljujuće je, ali je istovremeno to i najlepša stvar na svetu", kaže Melisa dok prvi put gleda svoje slike kada je bila beba, tokom intervjua za CBS 11 News. Njeni roditelji sede pored nje, takođe preplavljeni emocijama jer su se nakon 51 godine od otmice plašili da nikada neće doći kada će videti svoju ćerku.

Foto: Youtube/ Good Morning America

"Osećam da je to bio najbolji dan u mom celom životu, dan kada sam opet videla Melisu", priznaje njena majka Alta Apantenko.

"Posle 51 godine, tako je dirljivo", kaže Melisin otac, Džefri Hajsmit.

Kako su je pronašli

Džef, brat nestale devojčice odnosno danas žene, kaže da je 23andMe nešto malo pre Dana zahvalnosti povezao DNK Melisine dece i njenih roditelja. Kada su shvatili da imaju unuke, bili su presrećni i prošaputali su: "Našli smo je", prenosi missingkids.org.

Verujući da je napokon našao svoju davno izgubljenu sestru, Džef je kontaktirao sa Melisinom decom i poslao joj mej. I otac joj je pisao, ali je ona bila skeptična i odgovorila mu je: "Moliću se za vas, ali ne mislim da sam ja vaša ćerka". Ipak, njeno mišljenje se promenilo kada je njen suprug pronašao Fejsbuk stranicu koju je porodica napravila i kada su videli fotografije bebe koje su tu objavljivali. Počela je da se pita da li je ona nestala žena i odlučila je da urade DNK test.

1/15 Vidi galeriju Melisa ukradena kao beba, našli posle 51 godinu Foto: YouTube/CBS TEXAS

Kako je ispričao Džef, Melisa je razdvojena od žene koja ju je otela. Kada je upitala ženu koja ju je odgajila za svoj identitet, rekla joj je da je kupila u jednom baru 1972. godine za 500 dolara. Takođe, rekla joj je da je bila svesna da je ona zapravo beba Melisa koju je porodica tražila.

"To je sve učinilo istinitim", kaže Melani, koja planira da i zvanično promeni svoje ime u Melisa. "Srce će mi pući od toliko emocija! Zaista sam veoma, veoma srećna".

Detalji otmice

Džef kaže da će sada predati ceo slučaj policiji da istraži. Inače, 1971. godine je Melisina majka Alta, tada dvadesetdvogodišnjakinja, dala oglas u novinama da traži dadilju, a na taj oglas se javila žena sa kojom se dogovorila da se nađu u restoranu u kojem je ona radila, ali se nije pojavila. Bebisiterka je ponovo zvala i rekla joj da zaista želi taj posao, te da ima veliko dvorište u kojem čuva još dece.

Alta ju je zaposlila i obavestila svoju cimerku kada će dadilja doći po Melisu u njihov stan, pošto je morala da ide na posao. Cimerka je rekla da je bebisiterka delovala ljubazno i bila je lepo obučena, čak je nosila i bele rukavice. Ali, dadilja nije vratila Melisu, nisu mogle da je pronađu i uznemirena majka je odmah pozvala policiju.