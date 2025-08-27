Slušaj vest

Odnosi Indije i Kine, zamrznuti nakon smrtonosnog sukoba visoko u Himalajima pre pet godina, izgleda da se otapaju pod vrelinom ekonomskog pritiska koji na Nju Delhi vrši američki predsednik Donald Tramp.

To piše u analizi CNN koji navodi da će indijski premijer Narendra Modi ove nedelje otputovati u Kinu, u prvu posetu toj zemlji od 2018, kako bi prisustvovao samitu koji organizuje kineski predsednik Si Đinping.

Ova poseta dolazi nakon što je Tramp uveo kaznene carine od 50 odsto na uvoz iz Indije.

U trenutku tog geopolitičkog udara dvojica lidera zemalja čiji su se vojnici 2020. brutalno borili prsa u prsa pesnicama, kamenjem i palicama s umetnutim ekserima zbog zabrane korišćenja vatrenog oružja na njihovoj spornoj granici sada mogu da se rukuju, dajući prioritet ekonomskoj stabilnosti nad dubokim rivalstvom.

1/14 Vidi galeriju Indijski premijer Narendra Modi Foto: Luis Nova/AP, CHRIS J. RATCLIFFE / POOL/BLOOMBERG POOL

Pored Modija, lideri Rusije, Pakistana, Irana i zemalja centralne Azije pridružiće se Siju ovog vikenda na skupu koji je Peking nazvao najvećim samitom ikada Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS), regionalnog bezbednosnog kluba koji su osnovali Moskva i Peking, a čiji je cilj preoblikovanje globalne ravnoteže snaga.

Prisustvo Indije na događaju je do sada najznačajniji primer otopljavanja veza između dve azijske sile – preuređenja koje preti da poništi višegodišnje napore SAD da razvija Nju Delhi kao protivtežu Kini koja sve više napreduje i ima sve više samopouzdanja.

Iako je otopljavanje odnosa između Indije i Kine već krenulo samo po sebi, analitičari kažu da Trampova politika "Amerika na prvom mestu" tera Modija i Sija da istraže mogućnost partnerstva iz nužnosti.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp u prvom mandatu 2020. posetio Indiju, primio ga premijer Narendra Modi Foto: AP/Alex Brandon

Trampovo uvođenje carina zbog indijske kupovine ruske nafte posebno je teško palo Modiju, koji je uživao u sve snažnijem prijateljstvu s američkim predsednikom tokom njegovog prvog mandata.

Manoj Kevalramani, šef odeljenja za indo-pacifičke studije u istraživačkom centru Instituta Takšašila u indijskom gradu Bengaluru, kazao je za CNN da je pretnja carina "unela određenu dozu hitnosti" u okretanje Nju Delhija ka stabilizaciji odnosa sa Pekingom.

Međutim, on je rekao i da to nije bio "primarni pokretač" za resetovanje, jer i Indija i Kina žele da stabilizuju odnose zbog sopstvenih nacionalnih interesa.

1/6 Vidi galeriju Indijski premijer Narendra Modi i rusku predsednik Vladimir Putin Foto: EPA, AP

Prethodne administracije u Beloj kući radile su na jačanju strateških veza s Indijom kroz transfer tehnologija i zajedničke vojne vežbe, sarađujući sa najvećom demokratijom na svetu kako bi se u indo-pacifičkom regionu suprotstavile Kini kojoj sve više raste samopouzdanje.

Kevalramani je za američku televiziju ocenio da bi gubitak Indije bio "najgori ishod" za SAD, ali da je malo verovatno da će samit dovesti do fundamentalnog preusmeravanja.

- Za mene, to nije resetovanje u smislu da Indija kaže "završili smo sa Amerikom". To se neće desiti. SAD ostaju najvažniji partner (Indije) u svetu, ali Kina je naš najveći sused. Moramo da živimo sa tim - naveo je Kevalramani.

1/8 Vidi galeriju Vladimir Putin i Si Đinping Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool, EPA Yuri Kochetkov Pool

Na samitu ŠOS, pored kineskog predsednika Sija, Modi će biti i u društvu premijera Pakistana, tradicionalnog protivnika Indije sa kojim je ta zemlja nedavno bila u sukobu sa ljudskim žrtvama, kao i svog tradicionalnog partnera Rusije, čija je kontinuirana prodaja nafte Indiji od početka invazije na Ukrajinu iritirala SAD i navela Trampa da uvede carine kao kaznu.

Ovaj angažman sa blokom kojim dominira Kina je u oštroj suprotnosti sa produbljivanjem veza Indije sa Kvadom, bezbednosnom grupom u kojoj su SAD, Japan i Australija i koja se široko smatra demokratskom protivtežom rastućem uticaju Kine u Indijskom okeanu.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Prošle godine, Kina je bila drugi najveći trgovinski partner Indije posle SAD, sa bilateralnom trgovinom čija je vrednost dostigla 118 milijardi dolara.