U Avganistanu je 25 osoba poginulo, a 27 je povređeno kada se putnički autobus prevrnuo u Kabulu.

To su saopštili talibani koji su na vlasti u toj zemlji.

Do nesreće je došlo rano ujutru u četvrti Argandi, a autobus je prevozio putnike sa juga zemlje.

Afghanistan bus AP Omid Haqjoo.jpg
Izgoreli autobus u Avganistanu Foto: Omid Haqjoo/AP

Uzrok nesreće je, po svoj prilici, "nasilnička" vožnja, saopštio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova.

U Avganistanu se prošle nedelje desila još jedna velika saobraćajna nesreća, u sudaru u provinciji Herat na zapadu zemlje poginulo je oko 80 osoba.

(Kurir.rs/Beta-AP)

