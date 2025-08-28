Slušaj vest

U jugozapadnoj kineskoj provinciji Guejdžou uspešno je završeno testiranje opterećenja na mostu preko Velikog kanjona Huađang, koji nosi titulu najvišeg mosta na svetu, preneo je Sinhua.

Otvaranje ovog impozantnog infrastrukturnog objekta planirano je za kraj septembra. Tokom pet dana ispitivanja potvrđeno je da konstrukcija zadovoljava sve bezbednosne kriterijume u pogledu čvrstoće, krutosti i dinamičkih karakteristika.

Provera stabilnosti obuhvatila je statičke i dinamičke testove, u okviru kojih je 96 kamiona, ukupne mase 3.300 tona, prešlo most radi merenja pomeranja i naprezanja na ključnim delovima kao što su glavni raspon, noseći stubovi, kablovi i viseće konstrukcije.

Most je ukupno dug 2.890 metara, sa glavnim rasponom od 1.420 metara. Kada bude otvoren, sa visinom od 625 metara iznad reke, postaće najviši most na svetu, kao i most sa najvećim rasponom u planinskoj oblasti.