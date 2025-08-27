Slušaj vest

Nemačka vlada je usvojila predlog kojim želi da podstakne vojnu službu u nastojanju da poveća broj vojnika.

Dojče vele (DW) na engleskom jeziku javlja da su u međuvremenu demonstranti su blokirali regrutni centar u Kelnu.

Na fotografijama sa mesta protesta vidi se da policajci hapse antiratne aktiviste.

Pema navodima nemačkog Ministarstva odbrane ministar Boris Pistorijus želi da stvori novi model vojne službe bez potrebe za izmenama Osnovnog zakona.

Nacrt zakon koji je odobrila vlada kancelara Fridriha Merca ima za cilj jačanje odbrambenih kapaciteta, a vojni rezervisti će igrati ključnu ulogu.

- Cilj nove vojne službe je da doprinese jačanju rezervnog sastava, odnosno povećanju broja raspoloživih rezervista i jačanju aktivnih trupa, posebno među regrutima - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U skladu sa nacrtom zakona, biće sprovedena obavezna anketa među muškarcima o spremnosti za služenje vojnog roka.

Ova anketa će biti poslata nakon 18. rođendana muškarca u pismu sa QR kodom čije će skeniranje voditi do onlajn upitnika.

- Za osobe drugog pola, odgovaranje na pitanja je dobrovoljno, jer ne podležu regrutaciji - saopštilo je Ministarstvo odbrane na svom sajtu.

Ministarstvo je navelo da se nemačka bezbednost ne može uzimati zdravo za gotovo i da je još jedan cilj projekta Nove vojne službe da se mladim ljudima pruži prilika da služe Nemačkoj.

U svetlu opšte invazije koju je Rusija vodi u Ukrajini od februara 2022, ministarstvo je saopštilo da se Bundesver fokusira na nacionalnu i savezničku odbranu i stvaranje neophodnih struktura u te svrhe.