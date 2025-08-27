Slušaj vest

Avion za Pariz krenuo je sa aerodroma u Stokholmu, ali se ubrzo vratio na pistu nakon kvara.

Eksplodirala guma

Putnici u avionu čuli su glasan prasak dok su gume eksplodirale, a bolničari i policija su brzo stigli na lice mesta.

Letelica je kružila oko aerodroma, pre nego što je pilot uspeo da sleti. Tokom inspekcije je utvrđeno da je došlo do eksplozije gume.

- Avion je poleteo kako je planirano. Ali kada je bio u vazduhu, pilot je morao da se okrene i vrati zbog tehničkih problema - saopštili su iz avio-kompanije.

Istraga zbog eksplozije na avionu

Sada će biti sprovedena istraga, kako bi se utvrdio uzrok eksplozije. Avion je trebalo da poleti u 9.05 po lokalnom vremenu i stigne u Pariz dva sata i 40 minuta kasnije.

Let je bio zakazan za 9:05 po vremenu, ali nije poleteo do 9:27 časova.