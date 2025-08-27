Slušaj vest

Glavni naftovodkoji isporučuje naftne derivate u Moskvueksplodirao je 26. avgusta u ruskoj oblasti Rjazanj, rekli su izvori iz ukrajinske Odbrambene obaveštajne službe (DIU) ukrajinskim medijima.

Kako navode, snažna eksplozija na naftovodu Rjazanj–Moskva, jednom od glavnih pravaca snabdevanja ruske prestonice naftnim derivatima, dogodila se juče.

"Glasna eksplozija na delu naftovoda"

Prema izvorima DIU, nakon što su lokalni Telegram kanali u Rjazanju izvestili o "glasnoj eksploziji" na delu naftovoda, izbio je veliki požar. Vatrogasna i hitna vozila poslana su u roku od nekoliko sati kako bi ugasila požar, navodi Ukrinform.

Stanovnici su prijavili da se u području sela Božatkovo u okrugu Rjazanj nalaze policijske i druge ekipe koje rade na otklanjanju posledica eksplozije i požara.

Gorivo i za rusku vojsku

Prema pisanju ukrajinskih medija, ovaj naftovod je kompanija Transnjeft 2018. godine prenamenila za snabdevanje benzinom, ali i za obezbeđivanje goriva ruskoj vojsci. Transnjeft i regionalni zvaničnici za sada se nisu oglasili o požaru niti o mogućim uzrocima.

"Dotok nafte obustavljen na neodređeno"

Prema podacima DIU, zbog incidenta je dotok naftnih derivata prema Moskvi obustavljen na neodređeno vreme. Navodi se i da Transnjeft trenutno radi na proceni štete.