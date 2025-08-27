EKSPLODIRAO GLAVNI NAFTOVOD ZA SNABDEVANJE MOSKVE! Nastaće haos u ruskoj prestonici? Najbrutalniji napad Ukrajinaca do sada! (FOTO/VIDEO)
Glavni naftovodkoji isporučuje naftne derivate u Moskvueksplodirao je 26. avgusta u ruskoj oblasti Rjazanj, rekli su izvori iz ukrajinske Odbrambene obaveštajne službe (DIU) ukrajinskim medijima.
Kako navode, snažna eksplozija na naftovodu Rjazanj–Moskva, jednom od glavnih pravaca snabdevanja ruske prestonice naftnim derivatima, dogodila se juče.
"Glasna eksplozija na delu naftovoda"
Prema izvorima DIU, nakon što su lokalni Telegram kanali u Rjazanju izvestili o "glasnoj eksploziji" na delu naftovoda, izbio je veliki požar. Vatrogasna i hitna vozila poslana su u roku od nekoliko sati kako bi ugasila požar, navodi Ukrinform.
Stanovnici su prijavili da se u području sela Božatkovo u okrugu Rjazanj nalaze policijske i druge ekipe koje rade na otklanjanju posledica eksplozije i požara.
Gorivo i za rusku vojsku
Prema pisanju ukrajinskih medija, ovaj naftovod je kompanija Transnjeft 2018. godine prenamenila za snabdevanje benzinom, ali i za obezbeđivanje goriva ruskoj vojsci. Transnjeft i regionalni zvaničnici za sada se nisu oglasili o požaru niti o mogućim uzrocima.
"Dotok nafte obustavljen na neodređeno"
Prema podacima DIU, zbog incidenta je dotok naftnih derivata prema Moskvi obustavljen na neodređeno vreme. Navodi se i da Transnjeft trenutno radi na proceni štete.
Rjazanj se nalazi otprilike 180 kilometara od Moskve i oko 500 kilometara od ukrajinske granice. Tokom celog rata ukrajinske snage više puta su ciljale rusku energetsku infrastrukturu sabotažama i napadima dronovima kako bi potkopale prihode Rusije od gasa i nafte.