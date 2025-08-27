SOROŠ I NJEGOV SIN BIĆE OPTUŽENI ZBOG PODRŠKE NASILNIM PROTESTIMA! Oglasio se Tramp: "On i njegova grupa psihopata naneli su veliku štetu našoj zemlji"
Predsednik Amerike Donald Tramp navodi da bi mađarsko-američki milijarder Džordž Soroš i njegov sin trebalo da budu optuženi zbog podrške nasilnim protestima.
"Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalni levičar, trebalo bi da budu optuženi po Zakonu o RICO-u zbog njihove podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu, širom Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Tramp na društvenoj mrežui "Truth".
Predsednik Amerike dodaje da "neće dozvoliti ludacima da cepaju zemlju".
"Nećemo dozvoliti ovim ludacima da više cepaju Ameriku, nikada joj ne dajući ni priliku da 'DIŠE' i bude SLOBODNA. Soroš i njegova grupa psihopata naneli su veliku štetu našoj zemlji! To uključuje i njegove lude prijatelje sa Zapadne obale. Budite oprezni, pratimo vas! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", zaključuje Donald Tramp.