Predsednik Amerike Donald Tramp navodi da bi mađarsko-američki milijarder Džordž Soroš i njegov sin trebalo da budu optuženi zbog podrške nasilnim protestima.

"Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalni levičar, trebalo bi da budu optuženi po Zakonu o RICO-u zbog njihove podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu, širom Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Tramp na društvenoj mrežui "Truth".

Predsednik Amerike dodaje da "neće dozvoliti ludacima da cepaju zemlju".

WhatsApp Image 2025-08-27 at 4.24.36 PM.jpeg
Foto: Printscreen/Truth

"Nećemo dozvoliti ovim ludacima da više cepaju Ameriku, nikada joj ne dajući ni priliku da 'DIŠE' i bude SLOBODNA. Soroš i njegova grupa psihopata naneli su veliku štetu našoj zemlji! To uključuje i njegove lude prijatelje sa Zapadne obale. Budite oprezni, pratimo vas! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!", zaključuje Donald Tramp.

