Predsednik Amerike Donald Tramp navodi da bi mađarsko-američki milijarder Džordž Soroš i njegov sin trebalo da budu optuženi zbog podrške nasilnim protestima.

"Džordž Soroš i njegov divni sin, radikalni levičar, trebalo bi da budu optuženi po Zakonu o RICO-u zbog njihove podrške nasilnim protestima i još mnogo čemu, širom Sjedinjenih Američkih Država", napisao je Tramp na društvenoj mrežui "Truth".

Predsednik Amerike dodaje da "neće dozvoliti ludacima da cepaju zemlju".

Foto: Printscreen/Truth