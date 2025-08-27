Slušaj vest

Francuski tužioci otvorili su istragu protiv australijske video platforme Kick zbog smrti kreatora sadržaja tokom prenosa uživo, prenosi BBC.

Rafael Graven - poznat i kao Žan Pormanove, pronađen je mrtav u iznajmljenom stanu u blizini Niceprošle nedelje. Bio je poznat po "trash streaming" video-snimcima u kojima je dobrovoljno trpeo nasilje i ponižavanje.

Imao je oko pola miliona pratilaca na različitim kanalima.

Istraga zbog kršenja zakona EU

Pariski tužilac izjavio je da će istraga ispitati da li je Kick svesno emitovao "video-snimke namernih napada na lični integritet". Takođe će se ispitati da li je platforma bila u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama Evropske unije, koji obavezuje platforme da obaveste vlasti ukoliko su život ili bezbednost pojedinaca ugroženi.

Optužbe za nepažnju i opasan sadržaj

Francuska ministarka za digitalna pitanja, Klara Šapaz, saopštila je da će vlada tužiti Kick zbog "nepažnje" jer nije blokirala "opasan sadržaj", preneo je AFP.

Graven je pronađen mrtav 18. avgusta. Lokalni mediji su izvestili da je 46-godišnjak bio izložen nasilju i lišavanju sna tokom emitovanja, te da je preminuo u snu tokom prenosa uživo. Tukli su ga, davili i prskali bojom u cilju prikupljanja internet donacija.

Emitovanje trajalo 12 dana

Tokom poslednjeg prenosa, Graven se pojavio sa još tri osobe – svojim redovnim partnerima – u 12-dnevnom emitovanju koje se završilo njegovom smrću.

U objavi na mreži Iks, ministarka Šapaz je njegovu smrt opisala kao "potpuni užas" i naglasila da je mesecima bio ponižavan i zlostavljan na platformi.

Obdukcija sprovedena kasnije te nedelje pokazala je da Gravenova smrt nije bila posledica traume niti delovanja treće osobe.

Policijska istraga i raniji kontakti sa žrtvom

Lokalna policija zaplenila je video-snimke i razgovarala sa više osoba koje su bile prisutne u trenutku smrti.

Otkriveno je i da su detektivi ranije već razgovarali sa Gravenom. On je tada "odlučno negirao" da je žrtva nasilja, navodeći da su scene bile inscenirane kako bi se "stvorila pompa" i zaradio novac.

Poznate ličnosti nude pomoć