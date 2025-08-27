Slušaj vest

Guverner Minesote saopštio je da se dogodila pucnjava u katoličkoj školi u Mineapolisu, tokom prve nedelje nastave. prema prvim informacija, ubijene su tri osobe, a ranjeno ih je 20, prenose američki mediji.

Guverner Tim Volc objavio je na društvenim mrežama da je obavešten o pucnjavi u katoličkoj školi "Blagovesti".

- Molim se za našu decu i nastavnike čija je prva nedelja škole ukaljana ovim užasnim činom nasilja - napisao je Volc na mreži "Iks".

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi Blagovesti u Mineapolisu u Americi. Ima oko 20 žrtava. Foto: Printscreen/Fox9

Dok su policija, FBI i druge savezne agencije, zajedno sa ambulantnim vozilima, stizali u školu, osoba koja se javila na telefon iz škole potvrdila je da su učenici evakuisani, piše AP.

Portparol Hennepin Healthcare, najvećeg urgentnog centra u Minesoti, izjavio je da ustanova aktivno reaguje na vanrednu situaciju, bez davanja dodatnih detalja. Na društvenim mrežama je ova ustanova potvrdila da zbrinjava pacijente povređene u pucnjavi.

Osumnjičeni navodno izvršio samoubistvo

CBS News objavio je da je osumnjičeni za pucnjavu navodno izvršio samoubistvo. Policija iz Ričfilda saopštila je da je na mestu događaja viđen "muškarac obučen u crno i naoružan puškom".

Jedan roditelj rekao je da su svi učenici bili na misi, sedeći u klupama, kada je napadač zapucao kroz prozore.

- Samo je zasuo bočne prozore suzavcem i ispalio između 50 i 100 metaka. Ubio je dvoje dece - rekao je roditelj koji je želeo da ostane anoniman.



Roditelji u suzama

Roditelji su viđeni kako napuštaju mesto događaja sa svojom decom, dok su neki plakali. Jedan meštanin je rekao lokalnoj stanici da je čuo toliko pucnjave da je pomislio da neko postavlja krov na njegovoj kući.

Reakcija Donalda Trampa

Američki predsednikDonald Tramp objavio je na mreži Truth Social da je obavešten o "tragičnoj pucnjavi" i da će Bela kuća nastaviti da prati situaciju.

- FBI je brzo reagovao i nalazi se na mestu događaja. Bela kuća će nastaviti da prati ovu užasnu situaciju. Molim vas da se pridružite u molitvi za sve pogođene - napisao je Tramp.

Zamenik direktora FBI Dan Bongino izjavio je da su agenti "na putu ka mestu događaja".

- Držite se dalje od područja kako biste omogućili hitnim službama da pomognu žrtvama, piše britanski San.

- Pratim izveštaje o užasnom nasilju u južnom Mineapolisu. U kontaktu sam sa šefom O’Harom i naš tim za vanredne situacije je aktiviran. Podelićemo više informacija čim budemo mogli. Molim vas da našim policajcima date prostora da reaguju - napisao je gradonačelnik Mineapolisa, Džejkob Frej.

- Slomljenog sam srca zbog užasnog nasilja u katoličkoj školi Blagovesti u Mineapolisu jutros - napisala je na Iksu senatorka Minesote, Ejmi Klobučar.

Škola Blagovesti

Škola "Blagovesti", osnovana 1923. godine, obuhvata nastavu od predškolskog uzrasta do osmog razreda. Na njenom sajtu pisalo je da je u sredu ujutru u 8:15 sati trebalo da se održi školska misa.

Ponedeljak je bio prvi dan škole, a fotografije na društvenim mrežama prikazuju učenike u zelenim uniformama kako se pozdravljaju kod parkinga za bicikle, smeše se pred kamerama i sede zajedno.

Na sastanku demokratskih zvaničnika u Mineapolisu, predsednik Demokratskog nacionalnog komiteta Ken Martin osvrnuo se na pucnjavu i na "nepoznat broj žrtava".

Talas nasilja u Mineapolisu

Ova pucnjava je poslednja u nizu smrtonosnih napada u gradu za manje od 24 sata.