Slušaj vest

Policija u Mineapolisu saopštila je da je u pucnjavi u katoličkoj školi "Blagovesti" u sredu ubijeno troje ljudi, među njima dvoje dece i napadač, dok je 17 osoba ranjeno, od čega 14 dece. Ubijena deca su uzrasta osam i deset godina.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi i crkvi u Mineapolisu u Americi. Ubijene tri, ranjeno 17 osoba. Među ubijenima dvoje dece i napadač, a među ranjenima 14 dece. Foto: CRAIG LASSIG/EPA

Napadač pucao tokom mise

Na konferenciji za novinare, šef policije Brajan O’Hara rekao je da je napadač, naoružan puškom, sačmaricom i pištoljem, prišao bočnoj strani crkve i pucao kroz prozore na decu koja su sedela u klupama tokom mise.

O’Hara je potvrdio da je osumnjičeni mrtav, da je imao oko 20 godina i da nije imao značajniji kriminalni dosije.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi Blagovesti u Mineapolisu u Americi. Ima oko 20 žrtava. Foto: Printscreen/Fox9

Potvrda vlasti - nema dalje opasnosti

Vlasti su saopštile da je napadač "neutralisan" i da više ne postoji "aktivna pretnja" za stanovnike.

Bil Bieneman, čovek koji živi nekoliko blokova od škole i koji godinama ide na misu u crkvu "Blagovesti", rekao je da je čuo desetine pucnjeva, možda i do 50, tokom četiri minuta.

- Bio sam u šoku. Rekao sam sebi: "Nema šanse da je to pucnjava." Bilo je toliko pucnjeva, isprekidano, ali trajalo je - izjavio je.

Reakcija bivših učenika

Njegova ćerka, Aleksandra Bieneman, koja je pohađala školu od vrtića do osmog razreda i završila je 2014. godine, rekla je da se tresla i plakala kada je čula vest.