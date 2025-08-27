NOVI DETALJI POKOLJA U CRKVI: Napadač (20) izvršio samoubistvo! Ubijeno dvoje dece uzrasta 8 i 10 godina, 17 povređeno! (FOTO/VIDEO)
Policija u Mineapolisu saopštila je da je u pucnjavi u katoličkoj školi "Blagovesti" u sredu ubijeno troje ljudi, među njima dvoje dece i napadač, dok je 17 osoba ranjeno, od čega 14 dece. Ubijena deca su uzrasta osam i deset godina.
Napadač pucao tokom mise
Na konferenciji za novinare, šef policije Brajan O’Hara rekao je da je napadač, naoružan puškom, sačmaricom i pištoljem, prišao bočnoj strani crkve i pucao kroz prozore na decu koja su sedela u klupama tokom mise.
O’Hara je potvrdio da je osumnjičeni mrtav, da je imao oko 20 godina i da nije imao značajniji kriminalni dosije.
Potvrda vlasti - nema dalje opasnosti
Vlasti su saopštile da je napadač "neutralisan" i da više ne postoji "aktivna pretnja" za stanovnike.
Bil Bieneman, čovek koji živi nekoliko blokova od škole i koji godinama ide na misu u crkvu "Blagovesti", rekao je da je čuo desetine pucnjeva, možda i do 50, tokom četiri minuta.
- Bio sam u šoku. Rekao sam sebi: "Nema šanse da je to pucnjava." Bilo je toliko pucnjeva, isprekidano, ali trajalo je - izjavio je.
Reakcija bivših učenika
Njegova ćerka, Aleksandra Bieneman, koja je pohađala školu od vrtića do osmog razreda i završila je 2014. godine, rekla je da se tresla i plakala kada je čula vest.
- Srce mi je slomljeno, muka mi je u stomaku kada pomislim da ljudi koje poznajem mogu biti povređeni ili čak ubijeni. Više se uopšte ne osećam bezbedno u zajednici u kojoj sam odrasla - rekla je Aleksandra.