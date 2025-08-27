Slušaj vest

Ukrajinski vojnik, kojem su Rusinavodno prerezali grlo i koji je bio živ zakopan, uspeo je da puzi gotovo pet dana dok nije stigao do prvog bezbednog mesta, opisujući stravična mučenja koja su on i njegovi saborci pretrpeli u zarobljeništvu, preneo je Dejli mejl.

Zarobljavanje kod Pokrovska

Pripadnik Nacionalne garde, poznat samo kao Vladislav (33), zarobljen je ranije ovog meseca u blizini grada Pokrovskau istočnoj Donjeckoj oblasti, nakon što su ruske snage osvojile položaje njegove jedinice.

Uprkos stravičnim ranjavanjima, uključujući dubok rez preko vrata, Vladislav je uspeo da se izvuče iz improvizovane masovne grobnice u koju je bačen zajedno sa sedam mrtvih saboraca.

Zbog preklanog grla nije mogao da govori, pa je opisao svoje iskustvo u pisanom obliku, koji su podelili njegova supruga i brat.

Mučenja zatvorenika

Prema ukrajinskom javnom emiteru Suspilne, Vladislav je otkrio da su njegovi saborci bili izloženi užasnim torturama od strane ruskih vojnika.

- Prvi momci koji su zarobljeni, iz obaveštajne službe, njima su iskopali oči, odsekli usne, polne organe, uši, noseve - rekao je njegov brat Jevhen. Vojnik je napisao da je posle mučenja i sam bačen u jamu sa drugim zatvorenicima koji su bili unakaženi ili ubijeni.

- On kaže da je imao sreće jer su, kada su ih bacili u jamu, nasuli još smeća preko tela da ne bi bilo vidljivo. Tu je bila razbijena flaša, a ruke su mu bile vezane, pa je uspeo da preseče konopac tim komadom stakla od flaše - rekla je supruga Viktorija.

Borba za preživljavanje

Vladislav je zatim vezao komad tkanine oko vrata kako bi zaustavio krvarenje i počeo da puzi kroz teritoriju pod neprijateljskom kontrolom prema ukrajinskim položajima. Put do sigurnosti trajao je skoro pet dana.

Tokom avgusta primljen je u bolnicu u Dnjepropetrovskoj oblasti u kritičnom stanju, sa ogromnim gubitkom krvi i zaraženim ranama.

Medicinska intervencija i oporavak

- Kada ti prerežu grlo, kada osoba krvari, šanse su male. On se držao do kraja, ali ono što je drugačije je to što je bio siguran do kraja da će sve biti u redu - rekao je Serhij, direktor bolnice.

Lekari su već obavili operaciju i planiraju dalje rekonstruktivne tretmane kako bi Vladislav mogao ponovo da diše i govori. Serhij je dodao da je ovo prvi takav slučaj u ustanovi tokom 11 godina rata.

Odlučan da se vrati na front

Uprkos užasnom iskustvu, Jevhen kaže da njegov brat želi da se vrati na front kada se oporavi.

- Hoće da se vrati na front kako bi stvorenja koja su ga zarobila doživela ono što su on i sedmorica naših kozaka osetili - rekao je.

Trenutno je Vladislav pod stalnom medicinskom negom i komunicira isključivo pisanjem. Njegova najveća želja je da se ponovo sretne sa ćerkom.

Stravični uslovi za ratne zarobljenike

Šokantni slučaj Vladislava pokazuje brutalne uslove kojima su izloženi ukrajinski ratni zarobljenici, što su dokumentovale organizacije za ljudska prava i međunarodni posmatrači. Ujedinjene nacije su ranije optužile ruske snage za pogubljenja i mučenja zarobljenih vojnika.

Preživeli su opisivali batinjanje satima, izgladnjivanje danima i električne šokove tokom ispitivanja. Neki su bili unakaženi, vađeni su im zubi i lomljeni prsti, dok su drugi bili obeležavani pro-ruskim natpisima ili prisiljavani da pevaju propagandne pesme.

Ukrajinski padobranac Andrij govorio o 14 meseci provedenih u ruskom zarobljeništvu nakon što je ranjen u Donjecku ranije ove godine.