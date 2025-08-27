OVO JE NAPADAČ IZ ŠKOLE! Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa", ostavio poruku i na ĆIRILICI, snimao se! Pucao na decu dok su se molila! (FOTO/VIDEO)
Napadač koji je ubio dvoje dece i ranio najmanje 17 osoba tokom jutarnje mise u katoličkoj školi u Mineapolisu identifikovan je kao Robin Vestman, piše Njujork post.
Zastrašujući video i manifest
Video snimak, za koji se veruje da ga je objavio napadač, pokazuje ispisane poruke "ubij Donalda Trampa" i "za decu" na šaržerima oružja. Vestman na jednom od snimaka lista svesku koja je ispisana na engleskom jeziku ali i ruskim slovima na ćirilici.
Policija ispituje da li je serija uznemirujućih jutjub video snimaka, objavljenih nekoliko sati pre pucnjave, povezana sa Vestmanom.
U jednom videu se vidi ruka kako polako okreće stranice crvene sveske postavljene na ono što podseća na šematske nacrte oružja.
Stranice su ispunjene nečitkim rukopisom, povremeno se vidi dim i osoba koja okreće stranice kašlje ili se manično smeje.
Drugi video snimci pokazuju opsesiju prema masovnim ubicama, uključujući Adama Lanzu, počinioca masakra u Sendi Huku.
Detalji pucnjave
Vestman, koji je posle krvavog pira izvršio samoubistvo, bio je naoružan puškom, sačmaricom i pištoljem. Šef policije Mineapolisa, Brajan O’Hara, rekao je da napadač ranije nije bio poznat organima reda.
Video snimci postavljeni na jutjubu prikazuju više oružja, uključujući poluautomatsku pušku i sačmaricu, dok su šaržeri obeleženi natpisima "za decu" i "ubij Donalda Trampa".
