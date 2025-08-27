Slušaj vest

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi i crkvi u Mineapolisu u Americi. Ubijene tri, ranjeno 17 osoba. Među ubijenima dvoje dece i napadač, a među ranjenima 14 dece. Foto: CRAIG LASSIG/EPA

Zastrašujući video i manifest

Video snimak, za koji se veruje da ga je objavio napadač, pokazuje ispisane poruke "ubij Donalda Trampa" i "za decu" na šaržerima oružja. Vestman na jednom od snimaka lista svesku koja je ispisana na engleskom jeziku ali i ruskim slovima na ćirilici.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi Blagovesti u Mineapolisu u Americi. Ima oko 20 žrtava. Foto: Printscreen/Fox9

Policija ispituje da li je serija uznemirujućih jutjub video snimaka, objavljenih nekoliko sati pre pucnjave, povezana sa Vestmanom.

U jednom videu se vidi ruka kako polako okreće stranice crvene sveske postavljene na ono što podseća na šematske nacrte oružja.

Stranice su ispunjene nečitkim rukopisom, povremeno se vidi dim i osoba koja okreće stranice kašlje ili se manično smeje.

Drugi video snimci pokazuju opsesiju prema masovnim ubicama, uključujući Adama Lanzu, počinioca masakra u Sendi Huku.

Detalji pucnjave

Vestman, koji je posle krvavog pira izvršio samoubistvo, bio je naoružan puškom, sačmaricom i pištoljem. Šef policije Mineapolisa, Brajan O’Hara, rekao je da napadač ranije nije bio poznat organima reda.