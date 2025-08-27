Slušaj vest

Gotovo 150 rudara ostalo je zarobljeno pod zemljom u istočnoj Ukrajini nakon što je Rusijabombardovala rudnik uglja, pri čemu je jedan radnik poginuo, piše britanski list San.

Napad na rudnik i akcija spasavanja

Jedan rudar je poginuo, a trojica su povređena tokom granatiranja rudnika, dok je 146 rudara ostalo zarobljeno u mračnom lavirintu ispod zemlje. Rudnik pripada kompaniji DETK, najvećem ukrajinskom energetskom preduzeću.

- Napad je oštetio objekte i opremu kompanije i izazvao prekid u snabdevanju strujom. U ovom trenutku, 146 rudara je pod zemljom i napori da se izvuku na površinu su u toku - rekao je portparol rudnika.

Lider sindikata je naknadno rekao da su rudari zarobljeni u rudniku Dobropilja u Donjecku. Kasnije tokom dana stigla je vest da su svi rudari spaseni i izvučeni na površinu.

Donbas - industrijsko srce Ukrajine

Donjeck, kao deo Donbasa, većim delom je pod ruskom kontrolom, ali njegov poznati "pojas tvrđava" i dalje pruža otpor.

Donbas je industrijsko središte Ukrajine sa bogatim rezervama uglja i metala. Rusija zahteva predaju preostalih teritorija u zamenu za mir, što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskikategorički odbio.

Trampovi bezbednosni planovi za Ukrajinu

U međuvremenu, pojavili su se detalji o bezbednosnim garancijama koje bi SAD mogle da ponude Ukrajini u okviru mirovnog sporazuma. Donald Trampje potvrdio da će SAD biti uključene u dugoročnu bezbednost Ukrajine, ali bez američkih vojnika na terenu.

Umesto toga, SAD su spremne da obezbede: obaveštajne podatke, nadzor i izviđanje, komandovanje i kontrolu, sisteme protivvazdušne odbrane.

Uloga Evrope i saveznika

Američki zvaničnici su evropskim liderima preneli da bi Vašington ponudio "stratešku podršku" hrabrim ukrajinskim braniocima. Države članice "Koalicije voljnih", uključujući Veliku Britaniju i Francusku, očekuje se da preuzmu aktivniju ulogu u odbrani Ukrajine.

Nije jasno koje zemlje bi eventualno poslale trupe na front, ali je naglašeno da bi svako slanje vojnika bilo moguće samo uz snažnu podršku SAD. Paket američke vojne pomoći uslovljen je time da evropske zemlje pošalju desetine hiljada vojnika u Ukrajinu. Ako se to ne desi, pomoć može biti povučena.

Promena američke politike prema Ukrajini

Ovi konkretni planovi predstavljaju značajan zaokret u američkom stavu prema budućnosti zaštite Ukrajine. Još početkom godine Tramp je tvrdio da SAD neće imati nikakvu ulogu u tome. Ipak, da bi ovi planovi postali stvarnost, neophodno je postići mirovni sporazum.

Mirovni pregovori i zastoj sa Putinom

Tramp i evropski lideri snažno insistiraju na direktnom susretu između Zelenskog i Putina, ali je Kremlj ponovo blokirao inicijativu.