Napredak u tehnologiji osvetlio je misteriju staru gotovo dve decenije, dovodeći do optužnice za ubistvo u šokantnom slučaju iz Džordžije, piše Unilad.

Pre 18 godina, pored puta u okrugu Troup pronađena je zapaljena torba sa raskomadanim ljudskim ostacima. Žrtva dugo nije mogla biti identifikovana jer su pronađeni samo delovi tela - bez glave, ruku i stopala.

DNK testiranje otkrilo identitet žrtve

Slučaj je ponovo otvoren 2023. godine, a DNK testiranje potvrdilo je da ostaci pripadaju Nikol Alston, 24-godišnjakinji iz Njujorka. Nedugo zatim, njena tadašnja devojka Angel Mari Tompson optužena je za ubistvo.

Istražitelji su otkrili da se Alston 2007. preselila iz Njujorka kako bi započela novi život sa Tompson. Međutim, samo deset dana pre smrti, pozvala je majku Silviju Alston i požalila se da je partnerka postala nasilna.

Krađa identiteta i prevare

Mnogi su godinama verovali da je Nikol Alston i dalje živa. Tužioci tvrde da je Tompson ukrala njen identitet kako bi počinila prevaru i nezakonito prisvojila skoro 139.000 dolara državnih naknada.

Optužena je koristila ime svoje žrtve za iznajmljivanje stanova, kupovinu automobila i druge usluge. Čak je hapšena pod imenom Nikol Alston sve do 2015. godine, kada je Uprava za socijalno osiguranje pokušala ponovo da je kvalifikuje za naknade.

Posle toga, Tompson je počela ponovo da koristi svoje pravo ime.

U avgustu prošle godine, Tompson je optužena za prikrivanje smrti i višegodišnju krađu identiteta, ali vlasti nisu imale dokaze da je direktno povežu sa ubistvom sve do DNK otkrića. Uhapšena je 11. avgusta i nalazi se u zatvoru okruga Fulton bez mogućnosti kaucije.

"Jedan od najjezivijih slučajeva"

Okružna tužiteljka Fani Vilis na konferenciji za medije nazvala je slučaj "jednim od najjezivijih sa kojima se susrela tokom gotovo 30 godina karijere."

- Ovaj slučaj donosi jednostavno užasne činjenice. Kada su pronašli Alstonino telo, bilo je isečeno. Pronašli su 13 delova njenog tela - objasnila je Vilis.

Istražitelj Klej Brajant izjavio je da je ovako nešto mogao počiniti samo pravi sociopata.

- Zapanjujuće je šta je uspela da učini, kao i koliko dugo je to činila. Nikada ranije nisam video nešto ovako proračunato i pedantno. Verujem da je sve uradila sama - rekao je.

Bol majke žrtve

Skrhana majka žrtve, Silvija, izjavila je da njena ćerka to nije zaslužila i da bi volela da joj nikada nije dopustila da ode u Džordžiju.

- Nikol je bila živahna. Imala je zarazan osmeh. Bila je srećna i, kroz sva iskušenja i borbe, uvek je delovalo da je sve u redu. Uvek je bila ta kojoj su se ljudi obraćali za razgovor. Nikada nisam prestala da je tražim - rekla je.

Istraga i nove sumnje

Policija navodi da je u noći ubistva Tompson bila aktivna na sajtovima za upoznavanje. Takođe je navodno pokušala da iznajmi njihov zajednički stan i proda automobil mesec dana nakon zločina.