Slušaj vest

Napadač Robin Vestman otvorio je vatru iz puške kroz prozore katoličke crkve/škole u Mineapolisui upucao decu koja su prisustvovala misi povodom prve nedelje škole.

Tom prilikom ubijeno je dvoje dece, a ranjeno 17 ljudi, među kojima 14 dece, u napadu koji je šef policije nazvao "apsolutno neshvatljivim".

1/7 Vidi galeriju Mineapolis posle pokolja u katoličkoj školi-crkvi. Ubijena su dva deteta uzrasta od 8 i 10 godina, ranjeno 17 ljudi, od kojih 14 dece. Napadač Robin Vestman je izvršio samoubistvo. Foto: AP Abbie Parr, AP Mark Vancleave, AP Bruce Kluckhohn, Mark Vancleave/AP, CRAIG LASSIG/EPA

Napadač bio naoružan sa više vrsta oružja

Šef policije Mineapolisa, Brajan O’Hara, rekao je da je napadač naoružan puškom, sačmarom i pištoljem prišao bočnoj strani crkve i ispalio desetine metaka kroz prozore prema deci koja su sedela u klupama tokom mise u Katoličkoj školi posvećenoj prazniku Blagovesti nešto pre 8:30 sati ujutru. Policija je rekla da je napadač zatimizvršio samoubistvo.

Deca koja su poginula imala su 8 i 10 godina, a među ranjenima je i 14 mališana, naveo je O’Hara. U crkvi/školi se u tom trenutku nalazilo na desetine dece.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi i crkvi u Mineapolisu u Americi. Ubijene tri, ranjeno 17 osoba. Među ubijenima dvoje dece i napadač, a među ranjenima 14 dece. Foto: CRAIG LASSIG/EPA

FBI: U pitanju je teroristički akt i zločin iz mržnje

Direktor FBI, Keš Patel, objavio je na platformi "Iks" da se pucnjava istražuje kao čin domaćeg terorizma i zločin iz mržnje usmeren protiv katolika.

Svedočenje učenika petog razreda

Učenik petog razreda, Veston Halsne, rekao je novinarima da se bacio iza crkvenih klupa, pokrivši glavu, dok ga je drug zaštitio legavši preko njega. Njegov drug je ranjen.

- Bio sam užasno uplašen za njega, ali mislim da je sada dobro - rekao je desetogodišnjak, dodajući da se moli za ostalu hospitalizovanu decu i odrasle.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u katoličkoj školi Blagovesti u Mineapolisu u Americi. Ima oko 20 žrtava. Foto: Printscreen/Fox9

Velika tuga

Dedа dečaka, Majkl Simpson, izjavio je da ga je nasilje tokom mise na treći dan škole ostavilo u sumnji da li Bog uopšte bdije nad njima.