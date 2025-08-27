AMERIKA NA NOGAMA, OGLASIO SE FBI! Pucnjava u školi u Mineapolisu je TERORISTIČKI napad i zločin iz mržnje usmeren protiv KATOLIKA! (FOTO/VIDEO)
Napadač Robin Vestman otvorio je vatru iz puške kroz prozore katoličke crkve/škole u Mineapolisui upucao decu koja su prisustvovala misi povodom prve nedelje škole.
Tom prilikom ubijeno je dvoje dece, a ranjeno 17 ljudi, među kojima 14 dece, u napadu koji je šef policije nazvao "apsolutno neshvatljivim".
Napadač bio naoružan sa više vrsta oružja
Šef policije Mineapolisa, Brajan O’Hara, rekao je da je napadač naoružan puškom, sačmarom i pištoljem prišao bočnoj strani crkve i ispalio desetine metaka kroz prozore prema deci koja su sedela u klupama tokom mise u Katoličkoj školi posvećenoj prazniku Blagovesti nešto pre 8:30 sati ujutru. Policija je rekla da je napadač zatimizvršio samoubistvo.
Deca koja su poginula imala su 8 i 10 godina, a među ranjenima je i 14 mališana, naveo je O’Hara. U crkvi/školi se u tom trenutku nalazilo na desetine dece.
FBI: U pitanju je teroristički akt i zločin iz mržnje
Direktor FBI, Keš Patel, objavio je na platformi "Iks" da se pucnjava istražuje kao čin domaćeg terorizma i zločin iz mržnje usmeren protiv katolika.
Svedočenje učenika petog razreda
Učenik petog razreda, Veston Halsne, rekao je novinarima da se bacio iza crkvenih klupa, pokrivši glavu, dok ga je drug zaštitio legavši preko njega. Njegov drug je ranjen.
- Bio sam užasno uplašen za njega, ali mislim da je sada dobro - rekao je desetogodišnjak, dodajući da se moli za ostalu hospitalizovanu decu i odrasle.
Velika tuga
Dedа dečaka, Majkl Simpson, izjavio je da ga je nasilje tokom mise na treći dan škole ostavilo u sumnji da li Bog uopšte bdije nad njima.
- Ne znam gde je On - rekao je Simpson.