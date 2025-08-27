MASOVNI NAPAD NA SIRIJU! Odjekuju eksplozije oko Damaska! Izraelska vojska krenula i kopneno! (FOTO/VIDEO)
Izraelje u sredu izveo seriju napada na nekadašnje vojne baze u Kisvi, jugozapadno od Damaska, saopštila su dva sirijska vojna izvora i državna televizija. U pitanju je drugi izraelski napad u roku od 24 sata.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili pričinjenoj šteti.
Strateški značaj Kisve
Region Kisva i planina Menea bili su među najznačajnijim vojnim uporištima koje su koristile proiranske milicije tokom vladavine Bašara al-Asada.
Povećane tenzije
Izrael je poslednjih meseci pojačao upade na jugu Sirije, a poslednji napadi poklapaju se sa bezbednosnim razgovorima između Damaska i njegovog višedecenijskog neprijatelja - Izraela, koji imaju za cilj postizanje dogovora o smanjenju tenzija.
Izraelski kopneni upad kod Abu Gara
Izraelske snage izvele su upad u blizini raskrsnice Abu Gara, severoistočno od Al-Rafida u provinciji Kuneitra.
Napredovanje IDF-a kod sela Al-Nasirija
Jedna izraelska jedinica ušla je na područje kompanije Džamous u blizini sela Al-Nasirija, u provinciji Kuneitra na jugu Sirije.
