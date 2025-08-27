Slušaj vest

Izraelje u sredu izveo seriju napada na nekadašnje vojne baze u Kisvi, jugozapadno od Damaska, saopštila su dva sirijska vojna izvora i državna televizija. U pitanju je drugi izraelski napad u roku od 24 sata.

Napad Izraela na Siriju. Odjekuju eksplozije blizu Damaska. IDF bombarduje vojne baze Bašara al Asada. Foto: Printskrin X

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili pričinjenoj šteti.

Strateški značaj Kisve

Region Kisva i planina Menea bili su među najznačajnijim vojnim uporištima koje su koristile proiranske milicije tokom vladavine Bašara al-Asada.

Povećane tenzije

Izrael je poslednjih meseci pojačao upade na jugu Sirije, a poslednji napadi poklapaju se sa bezbednosnim razgovorima između Damaska i njegovog višedecenijskog neprijatelja - Izraela, koji imaju za cilj postizanje dogovora o smanjenju tenzija.

Izraelski kopneni upad kod Abu Gara

Izraelske snage izvele su upad u blizini raskrsnice Abu Gara, severoistočno od Al-Rafida u provinciji Kuneitra.

Napredovanje IDF-a kod sela Al-Nasirija

Jedna izraelska jedinica ušla je na područje kompanije Džamous u blizini sela Al-Nasirija, u provinciji Kuneitra na jugu Sirije.

(Kurir.rs/Al-Arabiya/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaAMERIKA MIRI SIRIJSKOG PREDSEDNIKA I NETANJAHUA Bivši vođa džihadista objavio da je razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD nakon što je Izrael poslao vojsku
x EPA Stephanie Lecocq Pool copy.jpg
PlanetaMUNJEVITA AKCIJA AMERIČKIH SNAGA NA GRANICI SA TURSKOM! Uhvaćena opasna zverka, pao vođa ozloglašenog kalifata?!
amer.jpg
PlanetaODLUČNA AKCIJA U BORBI PROTIV NARKOTIKA: Irak pomogao Libanu da uništi veliku fabriku droge kaptagon
1205.jpg
PlanetaZAPALJEN AUTOMOBIL ISPRED TURSKOG PARLAMENTA! Ozloglašeni "reno toros" u plamenu, poslata JEZIVA poruka! Vratile se mračne 90-te! (FOTO/VIDEO)
2025-08-19 15_13_40-Drama_ Zapaljen automobil u blizini turskog parlamenta VIDEO - B92 — Mozilla Fir.png