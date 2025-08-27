Slušaj vest

Izraelje u sredu izveo seriju napada na nekadašnje vojne baze u Kisvi, jugozapadno od Damaska, saopštila su dva sirijska vojna izvora i državna televizija. U pitanju je drugi izraelski napad u roku od 24 sata.

1/4 Vidi galeriju Napad Izraela na Siriju. Odjekuju eksplozije blizu Damaska. IDF bombarduje vojne baze Bašara al Asada. Foto: Printskrin X

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama ili pričinjenoj šteti.

Strateški značaj Kisve

Region Kisva i planina Menea bili su među najznačajnijim vojnim uporištima koje su koristile proiranske milicije tokom vladavine Bašara al-Asada.

Povećane tenzije

Izrael je poslednjih meseci pojačao upade na jugu Sirije, a poslednji napadi poklapaju se sa bezbednosnim razgovorima između Damaska i njegovog višedecenijskog neprijatelja - Izraela, koji imaju za cilj postizanje dogovora o smanjenju tenzija.

Izraelski kopneni upad kod Abu Gara

Izraelske snage izvele su upad u blizini raskrsnice Abu Gara, severoistočno od Al-Rafida u provinciji Kuneitra.

Napredovanje IDF-a kod sela Al-Nasirija