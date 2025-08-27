Slušaj vest

Rusi su izveli još jedno masovno bombardovanje Ukrajine. Iznad različitih oblasti primećen je veliki broj bespilotnih letelica, dok monitori upozoravaju na povećanu pretnju raketnim napadima, piše ukrajinski portal Telegraf.

Eksplozije u Kijevu, civile beže u skloništa i metro. Novi ruski vazdušni udari. Foto: Printskrin

Prema podacima monitora, do 22 časa u ukrajinskom vazdušnom prostoru uočeno je više od 70 ruskih dronova.

Javljaju o eksplozijama u Zaporožju, Dnjepru i Kijevu, ali za sada nema informacija o posledicama.

U Dnjepru i Sumi čule su se eksplozije, dok je u Svjatošinskom okrugu Kijeva zabeležen pad drona. Prema prvim informacijama, nema oštećenja niti povređenih, saopštila je KMVA.

Glavni pravci kretanja dronova

Monitori naglašavaju da se većina dronova kretala preko Černigovske oblasti, ne ka prestonici, već u pravcu Žitomirske oblasti. Značajan broj bespilotnih letelica uočen je i u oblastima oko Harkova i Poltave.

Pretnja raketnim udarom

Postoji mogućnost i noćnog raketnog napada. U pripravnosti za poletanje nalaze se: šest aviona Tu-95MS, četiri Tu-22M3, sedam MiG-31K, dva Tu-160. Takođe, tri nosača krstarećih raketa "Kalibar" nalaze se u Novorosijsku.

Reakcija stanovništva

Prema podacima ICTV, mnogi stanovnici Kijeva već su počeli da se sklanjaju u stanice metroa.

Povećana proizvodnja dronova Šahed