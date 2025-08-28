Slušaj vest

Rusija je noćas izvela veliki vazdušni napad na ukrajinske gradove, napadajući Kijev raketama i ciljajući oblasti zemlje koje su daleko od linija fronta.

Kijev indipendent prenosi navode ukrajinskih vlasti da je najmanje deset ljudi poginulo u napadu, uključujući i dete od 14 godina.

- Još 48 ljudi je ranjeno, a 30 žrtava je hospitalizovano - saopštile su kijevske vlasti.

Među povređenima je i nekoliko dece.

Ukrajinski medij Junajted24 navodi da je napad trajao ukupno 13 sati i da je bio jedan od najvećih ovog meseca.

1/23 Vidi galeriju Ruski napad raketama i dronovima na Kijev i širom Ukrajine Foto: Printscreen X

Sirene za vazdušnu opasnost su se oglasile širom Ukrajine, a stanovnici skoro svih oblasti u zemlji su upozoreni da potraže skloništa pošto je Rusija lansirala hipersonične rakete i više talasa dronova tokom noći.

Najmanje četiri borbena aviona MiG-31 naoružana raketama Kinžal poletela su tokom napada.

Kijev su potresale eksplozije od dronova i balističkih raketa u napadu u kojem su oštećene kuće, poslovni objekti i škole širom grada.

Navodi se da je petospratna stambena zgrada direktno pogođena i potpuno je uništena, a još jedna kuća i vrtić na tom području su oštećeni.

- Grad je napadnut iz više pravaca dronovima Šahid, krstarećim raketama i raketama Kinžal - rekao je Timur Tkačenko, šef Vojne uprave grada Kijeva.

Eksplozije su se prvi put čule u Kijevu oko 21.30 sati, kada je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio da jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) deluju na ciljeve iznad grada.

Tkačenko je rekao da je PVO ponovo aktivirana oko ponoći dok se još jedna grupa dronova približavala gradu.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je takođe izvestilo da su desetine dronova letele u rojevima iznad centralnih i južnih regiona zemlje, uključujući Žitomirsku, Odesku i Nikolajevsku oblast.

Upozorenja na napad iz vazduha su takođe izdata za krajnje zapadne regione Ukrajine, uključujući Ternopilsku, Lavovsku i Ivano-Frankovsku oblast.

Vazduhoplovne snage su kasnije izvestile da je Rusija podigla avione opremljene balističkim raketama prema centralnoj Ukrajini, uključujući Kijev.

Dok se prestonica još uvek oporavljala od napada na civilne četvrti, Rusija je lansirala još jedan talas krstarećih raketa prema Kijevu i drugim ukrajinskim regionima oko 5.30 sati jutros.

Nove eksplozije su potresla Kijev dok su spasioci još uvek tražili žrtve ispod ruševina zgrada pogođenih balističkim raketama samo nekoliko sati ranije.

Službe za hitne slučajeve su poslate u više gradskih okruga.

Tkačenko je rekao da su napadi oštetili više od 20 lokacija, uključujući tržni centar u centru grada.

Dok Bela kuća insistira na mirovnom sporazumu kako bi se okončao rat u Ukrajini, Rusija nastavlja da vrši dodatni pritisak na Kijev stalnim napadima na gradove i eskalacijom kopnenih ofanziva.

Dok broj žrtava raste, Kremlj odbacuje pozive na prekid vatre i osuđuje evropske napore da se osiguraju bezbednosne garancije za Ukrajinu, insistirajući da Rusija mora da igra ulogu u tome.

Ruske rakete i borbeni dronovi danas su dali jasan odgovor svima u svetu koji nedeljama i mesecima pozivaju na prekid vatre i pravu diplomatiju. Rusija bira balističke rakete umesto pregovaračkog stola - napisao je jutros na Telegramu ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je dodao da očekuje reakciju Kine, koja je "više puta pozivala protiv eskalacije rata i pozivala na prekid vatre", kao i reakciju Mađarske.

- Očekujemo reakciju svih u svetu koji su pozivali na mir, ali sada češće ćute nego što zauzimaju principijelne stavove - naveo je Zelenski.